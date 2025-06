Arnold Schwarzenegger sorprende: esta fue la película que más dinero le dio… y no es ‘Terminator’

Arnold Schwarzenegger ha tenido una carrera llena de éxitos en la actuación, interpretando diversos personajes icónicos en películas de acción y comedia. Sin embargo, su mayor éxito financiero no proviene de sus papeles más conocidos, como el icónico Terminator, sino de una comedia inesperada que lo llevó a ganar una fortuna.

## El inesperado éxito financiero de Arnold Schwarzenegger

Durante una entrevista en el programa «Watch What Happens Live», Schwarzenegger reveló que la película que más dinero le ha generado en su carrera fue «Twins», estrenada en 1988. En esta comedia, el actor compartió protagonismo con Danny DeVito, y a pesar de que muchos no hubieran apostado por ella como un éxito de taquilla, resultó ser un negocio muy lucrativo para ambos.

En «Twins», Schwarzenegger y DeVito interpretan a gemelos genéticamente modificados que fueron separados al nacer y se reencuentran en la edad adulta. A pesar de que la premisa parece sacada de una comedia absurda, la película logró conquistar al público y convertirse en un fenómeno de taquilla.

Lo más sorprendente de todo fue el acuerdo económico al que llegaron los actores. En lugar de recibir un salario fijo por su trabajo, Schwarzenegger y DeVito acordaron recibir un porcentaje de las ganancias de la película, lo que les permitió obtener enormes beneficios cuando se convirtió en un éxito inesperado.

Durante la entrevista, Schwarzenegger recordó con humor la experiencia de trabajar en «Twins» y cómo el inusual acuerdo económico resultó ser una jugada maestra que los llevó a obtener grandes sumas de dinero. A pesar de que inicialmente pudiera parecer una apuesta arriesgada, el resultado final demostró que tomaron la decisión correcta.

## La secuela nunca realizada y los proyectos futuros

A pesar del éxito de «Twins», la planeada secuela titulada «Triplets» nunca llegó a concretarse. El proyecto, que contaba con la participación de Eddie Murphy como el tercer hermano, se vio truncado por la trágica muerte del director original, Ivan Reitman.

A pesar de este revés, Danny DeVito dejó entrever que él y Schwarzenegger tienen en mente un nuevo proyecto juntos. En una entrevista con CNN, el actor insinuó que están trabajando en una nueva película en la que compartirán pantalla una vez más, lo que emocionó a los fans de la dupla cómica.

DeVito bromeó sobre el largo tiempo que ha pasado desde «Twins» y cómo el destino los ha llevado por caminos inesperados, como la incursión de Schwarzenegger en la política como gobernador de California. A pesar de estos desvíos en sus carreras, los dos actores siguen manteniendo una amistad y una colaboración profesional que promete nuevos y emocionantes proyectos en el futuro.

## Conclusión

En resumen, la historia detrás del éxito financiero de Arnold Schwarzenegger con «Twins» es un recordatorio de que en la industria del entretenimiento, a veces las apuestas más arriesgadas son las que mayores recompensas traen. A través de un acuerdo económico poco convencional, Schwarzenegger y DeVito lograron convertir una comedia poco probable en un fenómeno de taquilla que les generó grandes beneficios.

A pesar de los obstáculos y contratiempos en el camino, la dupla cómica formada por Schwarzenegger y DeVito sigue vigente y promete seguir sorprendiendo al público con nuevos proyectos en el futuro. Su historia es un ejemplo de la importancia de la creatividad, la colaboración y la perseverancia en la industria del cine, y demuestra que incluso las comedias más inverosímiles pueden convertirse en grandes éxitos si se les da la oportunidad adecuada.