CARAS TV Flavia Palmiero sin filtro sobre Franco Macri: qué dijo

Flavia Palmiero reveló detalles íntimos de su relación con Franco Macri, el influyente empresario y padre del ex presidente Mauricio Macri, en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en Caras TV. A lo largo de la conversación, la actriz y conductora de 58 años repasó con total franqueza uno de los romances más mediáticos de su vida, que tuvo lugar entre 1998 y 2000 y capturó la atención de todos los medios argentinos.

La historia entre Palmiero y Macri se gestó cuando ella tenía 32 años y él 68, a pesar de la marcada diferencia de edad, lograron establecer una conexión profunda. Sin embargo, junto con la relación surgieron una serie de rumores y prejuicios que rodearon su vínculo. Tras la separación, se propagaron diversas versiones sobre los motivos, incluso se llegó a especular sobre cuestiones económicas. No obstante, la actriz siempre ha afirmado que nunca recibió ningún tipo de apoyo financiero del empresario.

Según la propia animadora infantil, la ruptura se produjo porque Macri deseaba avanzar hacia una convivencia, mientras que ella no se sentía preparada debido a que sus hijos, fruto de una relación anterior, eran aún muy pequeños. El empresario, nacido en Italia y naturalizado argentino, falleció en 2019 a los 88 años, dejando un legado en la historia de Palmiero.

A pesar de que la relación entre Flavia y Franco fue breve en términos temporales, resultó ser extremadamente mediática. Fueron presentados por la mejor amiga de Palmiero, Daniela, quien era sobrina de Macri. A pesar de su corta duración, dejó una huella imborrable en la vida de la actriz.

## Una relación expuesta a la luz pública

Recordando este romance, el conductor de +Caras mencionó: «Estuvieron juntos durante dos años y tú te comprometiste y lo acompañaste. Fuiste su compañera, su consejera, su apoyo, y él también». Palmiero corroboró estas palabras con naturalidad y sinceridad: «Siempre he necesitado hombres protectores. He aceptado eso. Me gusta que me protejan. Probablemente tenga que ver con la ausencia de mi padre».

A pesar de la gran brecha de edad entre la actriz y el empresario ítalo-argentino, Flavia dejó claro que siempre fue dueña de sus decisiones y que no tiene prejuicios en cuanto a la edad: «Yo era más madura mentalmente, ya tenía hijos, había ganado varios premios. Era una mujer independiente. Siempre opté por estar o no estar».

Además, con la mirada puesta en el presente, aseguró que no se arrepiente de nada: «No me arrepiento de ninguna de las relaciones que tuve. No me cuestiono nada. Estoy aquí y ahora. No miro hacia atrás».

Los prejuicios que rodearon su relación llevaron a Palmiero a recordar un incidente incómodo con una periodista que la calificó de frívola. Lejos de pasar por alto el comentario, la actriz respondió con firmeza: «Le dije: ‘¿quién es la frívola? ¿Tú crees que me conoces por una foto?’. A veces, aunque uno sea honesto, la gente ve algo en uno que no es real».

Con esta entrevista en +Caras, Flavia Palmiero revive su historia con Franco Macri, una relación que se desenvolvió bajo la mirada pública y que sigue capturando el interés del público. A sus 58 años, la actriz y empresaria demuestra su capacidad para hablar sin tapujos sobre su pasado amoroso, dejando claro que cada experiencia vivida la ha moldeado en la mujer segura y plena que es hoy en día.