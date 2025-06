Cuáles son los premios que se llevó Tato Algorta, el ganador de “Gran Hermano 2025”

Reflexiones de Tato Algorta



Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Tato Algorta tuvo la oportunidad de dirigirse a sus compañeros y al público. Emocionado, fue el encargado de apagar las luces de la vivienda, dejando un mensaje final lleno de gratitud y motivación.

"No sé si estoy listo para apagar las luces, estoy muy feliz, no me quiero ir. Gracias Big por haberme hecho tan feliz y por darme la oportunidad de mi vida", expresó el uruguayo. Al despedirse, instó a los presentes a ser auténticos, a no temer la opinión de los demás y a seguir adelante sin hacer daño a nadie.

Con esta memorable victoria, Santiago "Tato" Algorta se consagró como el campeón de Gran Hermano 2025, dejando una huella imborrable en la historia del reality show.