Trump arremete contra informe que busca 'degradar' el éxito del ataque a Irán

El ataque de Estados Unidos del sábado pasado contra tres instalaciones nucleares iraníes fue presentado como un éxito absoluto por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, un informe filtrado de inteligencia de EE. UU., publicado por The New York Times (NYT) y CNN, sugiere que el bombardeo no destruyó las instalaciones nucleares, sino que solo retrasó el programa nuclear de Irán por unos meses.

Según el informe filtrado, la operación denominada ‘Midnight Hammer’ no logró eliminar por completo las capacidades nucleares de Irán. Las instalaciones de Isfahán, Natanz y Fordó no fueron devastadas como se había afirmado, y la mayoría del uranio enriquecido iraní fue trasladado antes del ataque. Esto implica que Irán conserva la capacidad de seguir desarrollando armas nucleares en un plazo relativamente corto.

## Reacciones del Pentágono: desmentidos oficiales

Las reacciones del Pentágono fueron rápidas y contundentes. El secretario de Defensa Pete Hegseth y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintieron rotundamente el informe filtrado. Hegseth afirmó que la campaña de bombardeos anuló la capacidad de Irán para crear armas nucleares y que las bombas impactaron exactamente en el punto preciso de cada objetivo, defendiendo así el éxito de la operación. Por otro lado, Leavitt calificó la filtración como «errónea» y un intento de desacreditar la misión y al presidente Donald Trump.

### Trump acusa a CNN y The New York Times de intentar desvirtuar «éxito» del bombardeo a Irán

El informe filtrado de inteligencia ha desatado una gran controversia dentro de la administración de Trump. El presidente Donald Trump acusó a CNN y The New York Times de intentar desvirtuar el éxito del ataque, calificándolos como «noticias falsas» y acusándolos de tratar de degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. Además, el informe reveló que las autoridades iraníes habían tomado medidas preventivas trasladando su material nuclear antes del ataque, lo que pone en duda la efectividad a largo plazo de la ofensiva.

#### Un análisis en curso

El análisis inicial realizado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) sugiere que el daño a las instalaciones nucleares de Irán no fue tan significativo como se había anticipado, y que el país aún tiene la capacidad de fabricar armas nucleares a corto plazo. Las reacciones a la filtración han sido intensas, con Steve Witkoff, enviado especial de EE. UU. para Oriente Medio, calificando la filtración como «traición» y solicitando una investigación para que el responsable rinda cuentas por el daño causado. También puedes leer sobre cómo Israel respetará el cese al fuego en vigor y no atacará a Irán, según afirmó Trump.

