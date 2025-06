Yuyito González habló sobre la supuesta reconciliación entre Fátima Florez y Milei: “Enamórense y cásense”

Yuyito González decidió romper su silencio después de que le consultaran sobre la posible reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei. En lugar de entrar en polémicas, la conductora de «Empezar el día» en Ciudad Magazine afirmó que ya ha dejado atrás esa etapa de su vida.

### Un Nuevo Capítulo

La famosa comunicadora expresó: «No me molesta en absoluto. Más bien al contrario, después de mi experiencia con Oscurita, podría venir Fátima Florez u otras 200 personas similares, y para mí sería como un exorcismo. Agradezco que el foco se haya alejado de mí y se haya dirigido a otra parte, ya que era un tema que ni siquiera me molestaba contestar».

En una declaración posterior, Yuyito González mencionó su disposición a interactuar con la prensa y agregó: «A partir de hoy, estoy aquí para disfrutar de la vida, ¿vale? Para divertirme. Amo el amor, así que enamórense, cásense, hagan lo que deseen. Yo estoy feliz con mi vida».

### Cambios y Nuevas Perspectivas

La conductora continuó compartiendo sus impresiones: «Es un alivio que, a partir de hoy, con estos anuncios, que no sé si son ciertos o no, y sinceramente no me importa, ya sea cosa del pasado. Con Oscurita ya he aprendido mucho. Que venga Fátima Florez u otras similares, no me afecta en absoluto. Hoy retomamos la comunicación con los reporteros».

A pesar de su disposición a hablar con los periodistas, Yuyito González dejó en claro: «Tengan en cuenta que no deseo hablar del pasado. Centrémonos en el futuro, hablemos de la serie sobre Menem, sobre Coppola. No me traigan más historias pasadas. El pasado tiene otros nombres a los que pueden dirigirse».

### Reflexiones Finales

Con estas declaraciones, Yuyito González muestra una actitud positiva y abierta hacia lo que está por venir. A pesar de los rumores y las polémicas, la conductora ha decidido dejar atrás las controversias y enfocarse en disfrutar de la vida. Su mensaje es claro: el pasado ya no tiene espacio en su presente, y está lista para avanzar hacia nuevas oportunidades y experiencias.