CARAS TV Andrea Rincón y su recordada pelea con Mónica Farro: “Me fui a consumir y llorar”

Andrea Rincón, en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), rememoró la histórica pelea que tuvo con Mónica Farro, destacando los momentos más difíciles de su carrera en el mundo del espectáculo y cómo este conflicto marcó un antes y un después en su vida.

La cosificación de Andrea Rincón

El ascenso de Rincón a la fama comenzó en 2007 con su participación en Gran Hermano a los 21 años. Posteriormente, incursionó en el mundo de las vedettes, protagonizó portadas de revistas y finalmente logró consolidarse como actriz, recibiendo en 2016 el Martín Fierro como actriz revelación por su papel en La Leona. A día de hoy, Andrea conduce su propio programa y forma parte del elenco de Las Nubes, dirigida por Eduardo Pinto.

Sin embargo, no todo fueron éxitos en su trayectoria. Durante sus años como vedette, la modelo fue objeto de una fuerte cosificación por su físico, viviendo situaciones sumamente dolorosas. Expresó que esta experiencia fue muy violenta para ella, debido a las miradas y comentarios que recibía por su aspecto físico. Se sintió violentada y admitió que permitió que esto sucediera: «Podría haberme retirado, pero en cambio, luchaba, lo soportaba. Quería demostrar que podía con todo, que me defendería. Pero la verdad es que me dolía mucho».

La pelea entre Andrea Rincón y Mónica Farro

En el año 2013, Andrea Rincón protagonizó un intenso enfrentamiento con Mónica Farro durante un corte del programa Intrusos, conducido en ese entonces por Jorge Rial y Luis Ventura. La discusión fue tan explosiva que estuvieron a punto de llegar a las manos. Farro acusó a Rincón de tener problemas de adicción, mientras que la actriz sacó a la luz una infidelidad que involucraba al marido de la vedette uruguaya.

Este episodio dejó una profunda huella en Andrea, quien recordó con crudeza que al regresar a su casa, se sumió en el consumo de sustancias: «Ese día me encerré a llorar mucho. Me fui directo a consumir y llorar». La pelea fue un momento decisivo para ella, ya que considera que faltarle el respeto a otra mujer es algo imperdonable. Para Rincón, la actitud de la gente que alentaba ese tipo de comportamientos en televisión era decadente.

El presente de Andrea Rincón

Con el paso del tiempo, tanto Andrea Rincón como Mónica Farro se han disculpado mutuamente y han logrado distanciarse de aquel oscuro capítulo en sus vidas. La conductora de TVR ha sido abierta sobre sus adicciones y problemas de salud mental, y actualmente se encuentra en una etapa completamente diferente.

Gracias al trabajo terapéutico y a su resiliencia, Andrea ha dejado atrás la pelea con Mónica Farro y todos los episodios que la alejaron de sí misma. Actualmente, conduce Con todo respeto por Canal 9, un programa que combina actuación, testimonios y análisis terapéutico. Su camino de sanación ha comenzado con ella misma y continúa con los demás, buscando generar conciencia y brindar herramientas emocionales para la curación.