CARAS TV La dura historia de Andrea Rincón y Ale Sergi: “Terminó muy enojado”

En una conversación exclusiva con Héctor Maugeri en el programa +Caras de Caras TV, Andrea Rincón rememoró su tumultuosa historia de amor con Ale Sergi, líder de Miranda!. La actriz y presentadora habló con franqueza y describió cómo terminó la relación con el músico, el impacto emocional que experimentó y su decisión de no tolerar más relaciones violentas.

“Él se enojó mucho al final, por eso le pedí disculpas públicamente, le dije que se calmara. Me disculpé con todos”, reveló sobre el desenlace de la relación, que duró desde 2013 hasta 2014. A pesar de ser breve, el vínculo fue tan mediático como conflictivo, marcado por idas y vueltas, escándalos, consumo problemático de sustancias y maltrato emocional.

Andrea fue enfática al reflexionar sobre su experiencia: “Las parejas son responsabilidad de ambos. Todo lo que sucedió, lo cargué en mis espaldas”. También expresó su incomodidad con la manera en que fue tratada por los medios en ese momento: “Lo curioso es que la prensa recuerda las cosas que hice yo, fui la única que pagó el precio. Tuve que alejarme de los medios, internarme y quedarme sola. Después él regresó a mi vida”.

Además, la actriz señaló que fue ella la única que ofreció disculpas públicas. “Yo me disculpé públicamente. Él nunca me pidió disculpas a mí, me quedé sola enfrentando todo”.

## Relaciones tóxicas y el camino hacia el amor propio

Lejos de ser una experiencia aislada, Rincón admitió que vivió situaciones similares con otras parejas. “Las últimas parejas después de separarme me hicieron cosas malas. Uno se tatuó mis ojos y les dibujó lágrimas de sangre. Siento que se ensañan”, confesó.

Volviendo a Sergi, profundizó en que durante su relación sufrió abusos, incluso después de la ruptura: “Fue violento conmigo, incluso después de separarnos”. Y añadió con firmeza: “No me importa, ya pasó. Pero si te dicen algo, asume la responsabilidad, acepta que ambos cometimos errores”.

Con una mirada más firme y empoderada, expresó: “Siento que estuve callada durante mucho tiempo para evitar conflictos. ¿Por qué debo soportar la violencia de los hombres para evitar problemas?”.

Desde un lugar emocional diferente, Andrea afirmó haber cerrado ese capítulo de su vida. “Me quedé muy afectada por todo lo que pasó en el pasado, no quería más complicaciones en mi vida. Lo único que hice fue empezar una nueva vida y estoy buscando la felicidad”.

Sin embargo, dejó en claro que, a pesar de tener la opción de recurrir a la Justicia, decidió no hacerlo. En ese sentido, afirmó: “No presenté denuncias. Pero ya está, hay que aceptar cuando una mujer ya no te ama y decide terminar la relación”.

De esta manera, Andrea Rincón recordó su difícil historia de amor con Ale Sergi. Actualmente, la actriz y presentadora está atravesando una etapa marcada por la reflexión, el amor propio y la búsqueda de relaciones saludables. En esa línea, reveló que está en pareja pero sin sacrificar su bienestar.