Cientos de miles perdieron el cheque de hasta US$1,400 del IRS

Según la ley, los contribuyentes suelen tener tres años para presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no lo hicieron dentro de ese plazo, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Consecuencias de no reclamar el beneficio



Si no reclamaste el beneficio del Plan de Rescate Estadounidense antes del 15 de abril de 2025, ya no podrás hacerlo. Esto significa que no puedes reclamar el pago, no hay opción de apelación y el dinero no reclamado regresa al Departamento del Tesoro.

—

Autor: Sileña Cisneros

Twitter: @silenacisneros