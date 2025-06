Clima CDMX: ¿Lloverá HOY jueves 26 de junio? Este es el pronóstico del tiempo

Hoy queremos hablar sobre el pronóstico del clima en la Ciudad de México y el Estado de México para el día de hoy. Es importante estar preparados y conocer qué nos depara el clima en las próximas horas, por lo que te invitamos a mantenerte informado con la información que compartiremos a continuación.

## Clima en la Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional ha compartido el pronóstico del clima para hoy jueves 26 de junio en la Ciudad de México y el Estado de México. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con un ambiente fresco por la mañana y una probabilidad de lluvias y chubascos fuertes del 60%, con posibles tormentas eléctricas en diferentes puntos de la ciudad.

Durante la noche del miércoles y las primeras horas de la madrugada, algunas alcaldías han experimentado lluvias puntuales, lo que ha generado un clima cálido y húmedo en la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 21°C a lo largo del día.

## Pronóstico del clima por hora en la CDMX hoy 26 de junio

Para el día de hoy, se espera la presencia de lluvias fuertes a lo largo del día en la Ciudad de México. A continuación, te mostramos cómo estará el clima por hora:

– 2:00 am: Parcialmente nublado

– 5:00 am: Parcialmente nublado

– 8:00 am: Lluvia débil

– 11:00 am: Nublado

– 14:00 pm: Tormenta

– 17:00 pm: Tormenta

– 19:00 pm: Lluvia débil

– 20:00 pm: Parcialmente nublado

– 21:00 pm: Parcialmente nublado

– 23:00 pm: Parcialmente nublado

## Clima en el Estado de México

En el Estado de México, se pronostica un cielo nublado con temperaturas que van de templadas a moderadamente cálidas. Se esperan lluvias ligeras a fuertes en algunas zonas del estado durante el día, con un clima fresco y húmedo debido a las temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 20°C, con presencia de vientos moderados.

Si tienes planeado salir en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 26 de junio, te recomendamos estar preparado para la presencia de lluvias y vientos en diversas zonas. No olvides consultar el pronóstico del clima y mantenerte atento a los cambios que puedan presentarse en las próximas horas. ¡Prepárate y disfruta del día de la mejor manera posible!