Costco premia a sus mejores clientes: los nuevos beneficios que aplican desde el 30 de junio

Costco, la famosa cadena de supermercados con membresía en los Estados Unidos, ha revelado una serie de nuevos beneficios para sus miembros ejecutivos que entrarán en vigor a partir del próximo 30 de junio de 2025. Estas actualizaciones forman parte de una estrategia para mejorar la experiencia de compra y fortalecer la lealtad de sus clientes más habituales.

La cadena minorista, que cuenta con 617 tiendas en los Estados Unidos, tiene 78.4 millones de hogares con membresías activas en el país. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran los horarios especiales de apertura, la ampliación de beneficios durante los fines de semana y la entrega de créditos mensuales por compras superiores a US$150, todo ello dirigido a premiar la fidelidad de sus miembros con credencial ejecutiva.

A partir del 30 de junio, las tiendas Costco abrirán en horarios exclusivos para los miembros ejecutivos, quienes invierten en la membresía premium de US$130 al año, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y evitar aglomeraciones:

– Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

– Sábados: de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y reapertura hasta las 7:00 p.m.

– Domingos: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Costco premiará a sus clientes ejecutivos con un crédito mensual de US$10 en pedidos superiores a US$150 realizados con entrega el mismo día, ya sea a través del propio servicio de la tienda o por Instacart. Además, ofrecerá un reembolso del 2% anual en compras calificadas (hasta US$1,250), descuentos en servicios seleccionados, acceso a estaciones de gasolina Costco y una tarjeta gratuita adicional para el hogar.

Costco ofrece tres tipos de membresías, que se pueden adquirir en línea o directamente en la tienda:

– Membresía Gold Star: US$65 al año. Para uso personal.

– Membresía Negocio: US$65 al año. Para reventa, con opción de registrar empleados.

– Membresía Ejecutiva: US$130 al año. Incluye todos los beneficios anteriores, además de reembolsos, crédito mensual, acceso a descuentos exclusivos y ahora horarios extendidos.

