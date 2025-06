Dónde ver Real Madrid vs. Salzburgo EN VIVO, el Mundial de Clubes 2025 en Florida, California y Texas

El esperado enfrentamiento entre Real Madrid y RB Salzburgo en el Mundial de Clubes 2025 finalmente ha llegado. Estos dos equipos invictos se enfrentarán en la tercera y última jornada de la fase de grupos con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final. El partido se llevará a cabo el jueves 26 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 9:00 p.m. ET. Si eres fanático del fútbol y no te quieres perder este emocionante encuentro, te contamos cómo verlo por televisión y dónde seguirlo en línea desde diferentes estados de EE.UU. como Florida, California y Texas.

## Real Madrid Busca el Liderato del Grupo

El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a este encuentro con la intención de asegurar el primer puesto en el grupo H. Tras un empate en su primer partido contra Al Hilal y una difícil victoria ante Pachuca, el Real Madrid busca sumar otra victoria para consolidar su posición. A pesar de la expulsión temprana de Raúl Asencio en el partido contra los mexicanos, el equipo demostró su carácter y logró imponerse gracias a los goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Fede Valverde.

## RB Salzburgo, en Busca de la Clasificación

Por otro lado, el RB Salzburgo necesita sumar los tres puntos en este partido para asegurar su pase a la siguiente ronda. Tras un empate sin goles contra Al Hilal, el equipo austriaco sabe que enfrentar al Real Madrid es un desafío de gran magnitud. Con una cantera reconocida por formar jóvenes talentos, el RB Salzburgo buscará dar la sorpresa en este encuentro.

## Cómo Ver el Partido en TV y Online

El esperado duelo entre Real Madrid y RB Salzburgo se llevará a cabo el jueves 26 de junio a las 9:00 p.m. ET en Florida, correspondiente a la tercera fecha del grupo H del Mundial de Clubes 2025. Podrás disfrutar de este emocionante encuentro a través de la señal oficial y legal de TNT, TruTV, UniMás, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN.

Si te encuentras en California, el partido iniciará a las 6:00 p.m. hora del Pacífico. No te preocupes, podrás seguirlo en vivo y online a través de las plataformas mencionadas anteriormente. Asimismo, en Texas, el encuentro dará inicio a las 20 horas de Centro, con transmisión oficial en todos los canales mencionados.

## Horarios por Husos Horarios en EE.UU.

Para que no te pierdas ni un solo minuto de este apasionante partido, te dejamos los horarios correspondientes a cada zona horaria en Estados Unidos:

– Florida (ET): 21:00 horas

– Texas (CT): 20:00 horas

– Arizona (MT): 19:00 horas

– California (PT): 18:00 horas

Además, te proporcionamos una tabla con los horarios específicos para cada estado en EE.UU. de acuerdo con su zona horaria:

– 9:00 P.M. Hora del Este: Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

– 8:00 P.M. Hora del Centro: Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.

– 7:00 P.M. Hora de Montaña: Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.

– 6:00 P.M. Hora del Pacífico: Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¡Prepárate para disfrutar de un emocionante partido entre dos grandes equipos en el Mundial de Clubes 2025! No te pierdas la oportunidad de ver en acción a Real Madrid y RB Salzburgo en un encuentro que promete muchas emociones y grandes jugadas. ¡Que comience el espectáculo!