Más de 20 juegos dejarán Netflix en julio: esta es la lista de los que se van

Netflix continúa ajustando su estrategia en el ámbito de los videojuegos. A partir de julio, más de 20 juegos desaparecerán de su selección, incluyendo títulos populares como Hades y las tres entregas de Monument Valley.

## Cambios en el Catálogo de Juegos

Esta decisión se produce poco después del cierre de su estudio AAA de videojuegos, lo que indica que la plataforma está reduciendo su enfoque en este sector. Entre los títulos que ya no estarán disponibles se encuentran Death’s Door, Katana ZERO, The Case of the Golden Idol y Carmen Sandiego, lo que representa un recorte significativo en su biblioteca.

## Diversidad de Público

La lista de juegos que dejarán la plataforma incluye propuestas para diferentes audiencias, desde juegos infantiles como CoComelon: Play with JJ hasta experiencias más complejas para jugadores adultos.

A pesar de que todos estos títulos se retirarán en julio, cada uno tiene una fecha de salida específica. Por ejemplo, Hades, que solo está disponible en dispositivos iOS, se eliminará el 1 de julio. Mientras tanto, Death’s Door estará disponible hasta el 14 de julio. Se recomienda a los usuarios revisar la aplicación móvil de Netflix para ver el calendario exacto de disponibilidad de cada juego.

## Reducción del Contenido Interactivo

Este recorte se enmarca en una reducción más amplia del contenido interactivo de Netflix. De las 24 experiencias disponibles en 2023, solo quedan cuatro. Incluso Bandersnatch, el episodio interactivo de Black Mirror que ganó un Emmy, fue retirado el pasado 12 de mayo.

## Últimos Días para Disfrutar

Los suscriptores tienen solo unos días para disfrutar de estos juegos antes de que desaparezcan definitivamente. Si hay alguno que tenías pendiente, este es el momento de aprovecharlo.

