¿Quién es Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos?: Ellos son los artistas que cantarán en su boda

La noticia de la boda de Lauren Sánchez con Jeff Bezos ha acaparado la atención de todos en los últimos días. Se ha confirmado que artistas de renombre serán los encargados de amenizar la ceremonia, convirtiéndola en uno de los eventos más esperados por la farándula.

La trayectoria de Lauren Sánchez

Lauren es una reconocida personalidad estadounidense que ha incursionado en diferentes campos como el periodismo, la aviación, el espacio y la filantropía. Nacida el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México, inició su carrera en la televisión local de Phoenix y Los Ángeles, llegando a ganar un premio Emmy por su trabajo como co-presentadora en Good Day LA, Fox 11 News at Ten y como corresponsal en Extra, además de participar en programas como Larry King Live y The View. Aprendió a pilotar aviones con motor fijo y helicópteros después de los 40 años. En 2016 fundó Black Ops Aviation, la primera compañía de filmación aérea dirigida por una mujer, que ha participado en producciones cinematográficas de alto perfil. En 2024 publicó el libro infantil «The Fly Who Flew to Space», inspirado en su experiencia superando la dislexia, que llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. El 14 de abril de 2025 fue parte del primer vuelo espacial femenino de Blue Origin (misión NS-31), convirtiéndose en la primera periodista en viajar al espacio.

El historial amoroso de Lauren Sánchez

Lauren estuvo en una relación con el jugador de la NFL Tony Gonzalez, con quien tiene un hijo llamado Nikko, y también con el agente de talentos Patrick Whitesell, con quien tuvo dos hijos. Se divorció en 2019. Desde 2018 mantiene una relación con Jeff Bezos, con quien se comprometió en 2023. Su boda en junio de 2025 en Venecia ha generado gran atención mediática e incluso protestas locales. Como vicepresidenta del Bezos Earth Fund, participa en iniciativas ambientales, promoviendo inversiones millonarias para proteger espacios naturales y combatir el cambio climático.

Los artistas que cantarán en la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

La pareja celebrará su amor con una serie de eventos que se extenderán del 26 al 29 de junio. Uno de los aspectos más destacados de esta celebración es la presencia de Elton John y Lady Gaga, quienes ofrecerán un espectáculo exclusivo para los novios y sus 200 invitados.

Este evento promete ser uno de los más memorables del año y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta mágica unión entre dos de las personalidades más influyentes de la actualidad. ¡No te pierdas ni un solo detalle de esta boda tan esperada!