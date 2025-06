Tamara Báez habló del problema de salud que padece y contó cómo le afecta en su vida diaria

Tamara Báez reveló detalles sobre su padecimiento de salud. A través de sus redes sociales, la ex pareja de L-Gante compartió información íntima sobre cómo esta enfermedad impacta en su vida diaria.

Sus declaraciones surgieron luego de que colocara un sticker en sus historias de Instagram para invitar a sus seguidores a realizarle diversas preguntas, abarcando temas desde lo sentimental hasta lo laboral.

«¿Cómo estás manejando el tema de la tiroides?», fue una de las consultas que recibió. Ante esto, Tamara compartió la pregunta y respondió: «Hace dos meses que estoy tomando medicación y será de por vida, no tengo otra opción».

Además, la influencer mencionó los efectos secundarios de las pastillas que debe ingerir para controlar su condición. «Ya noto que mi rostro está menos hinchado», afirmó.

En otra de las respuestas, Tamara reveló que descubrió este problema de salud después del embarazo de Jamaica, la hija que comparte con L-Gante.

«Lo más complicado de vivir con hipotiroidismo son los cambios de humor, nadie nos comprende», comentó una seguidora a la influencer. «Te entiendo completamente», respondió Báez en solidaridad con su seguidora.

### El Conflicto Legal por la Cuota Alimentaria de Jamaica

L-Gante y Tamara Báez se encuentran inmersos en una disputa legal por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. La controversia surge debido a que la madre de la niña reclama al cantante una actualización en el monto mensual y ha llevado su reclamo a la Justicia.

«Tamara no me ha comunicado nada, su abogado tampoco. Mientras tanto, yo estoy cumpliendo con lo establecido actualmente», expresó el artista tras regresar de su viaje por España. «Si me indican que debo cumplir con algo más, ya sea una suma adicional o cualquier otra cosa, estoy siempre dispuesto», aclaró.

En relación a las posibles implicaciones legales en caso de incumplimiento, el referente de la cumbia 420 mencionó: «Eso se comenta siempre. Creo que el abogado de ella, Merlo creo que es su nombre, suele salir a decir cosas que luego resultan no ser ciertas. Ha afirmado que no podía salir del país, entre otras cosas».

Por último, L-Gante habló sobre su relación con su hija: «Ahora que estamos libres, voy a disfrutar de ella. Veremos si la llevamos en la próxima gira y simplemente disfrutaremos en familia».