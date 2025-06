Así está hoy Walquiria D’Amato: fue finalista de Gran Hermano, vivió un infierno y trabaja como sommelier

Walquiria D’Amato participó en Gran Hermano 2012 y obtuvo el segundo lugar, solo detrás de Rodrigo Fernández Rumi, quien ahora brilla como actor de Disney. A diferencia de muchos concursantes que aprovecharon su exposición en el reality para lanzar sus carreras en los medios o el espectáculo, ella ha optado por mantenerse alejada de los reflectores. Sin embargo, su presente está lleno de éxitos.

## El recorrido de Walquiria D’Amato en Gran Hermano 2012

El 2 de noviembre de 2011, Walquiria D’Amato ingresó a la casa de Gran Hermano junto a otros 26 participantes. En ese momento, tenía 27 años y estaba estudiando gastronomía. Pasó casi seis meses encerrada, es decir, 164 días. A pesar de sus temores iniciales sobre la vida en el reality, logró adaptarse con el tiempo.

«Lo primero en lo que pensé fue en el tema del baño. Aunque había cámaras, nos aseguraron que no mostrarían a personas haciendo sus necesidades. Me acostumbré. Creo que la clave para resistir tanto tiempo es estar en paz con uno mismo. Hay muchas cosas que te afectan de manera diferente adentro, porque te graban todo el día. Es como la vida cotidiana, pero con la posibilidad de que te editen. No sé si todos están preparados para eso. Mi personalidad me ayudó a sobrellevar esos seis meses de encierro», expresó en una entrevista.

A pesar de estar muy cerca de ganar el gran premio de un millón de pesos, finalizó como subcampeona. Sin embargo, no se fue con las manos vacías, ya que firmó un contrato para trabajar durante tres meses en AM (Telefe), conducido por Leo Montero y Verónica Lozano. A pesar de esta oportunidad, decidió no mantener su presencia en los medios. Reconoció que pudo haber aprovechado más esa exposición, pero le resultó difícil salir del estado de letargo en el que quedó después de casi seis meses de encierro.

De su paso por Gran Hermano, también se llevó un nuevo amor: su compañero Mario Fredes. Sin embargo, la relación no terminó de la mejor manera, ya que lo describió como «violento e infiel».

## La nueva etapa de Walquiria D’Amato, en el trabajo de sus sueños

A más de diez años de su participación en Gran Hermano, Walquiria D’Amato se mantiene alejada de los medios de comunicación, pero disfruta de su presente trabajando en su sueño como sommelier en Anchoita. Ubicado en Chacarita, este restaurante cuenta con una Estrella Verde Michelin debido a su enfoque en la sostenibilidad y es uno de los más demandados en la Ciudad de Buenos Aires.

«Es como tocar el cielo con las manos y estoy muy contenta con este presente laboral. Mi jefe es Enrique Piñeyro, actor, piloto y gastronómico», comentó.

Además, actualmente está en pareja con Santiago Cirrincione, a quien conoció en 2021 y con quien comparte un hijo, Beltrán, nacido en diciembre de 2024. El camino para convertirse en madre no fue sencillo, ya que tuvo que someterse a dos tratamientos para lograrlo.

En el Día del Padre, Walquiria dedicó un emotivo mensaje a Santiago en su cuenta de Instagram, donde cuenta con aproximadamente 4600 seguidores: «Porque los vínculos se construyen con amor, superación, compromiso, paciencia, respeto y más y más amor, y tú estás aportando todo eso y más. GRACIAS por ser el papá de Beltrán».