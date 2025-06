CELEBRIDADES Carolina Cruz contó la verdad de por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, reconocida conductora del programa matutino colombiano Día a Día de Caracol Televisión, ha generado polémica en las redes sociales al abordar una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: ¿por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque?

La destacada periodista, que cuenta con una enorme base de seguidores en plataformas digitales, compartió abiertamente detalles de su vida personal y profesional durante una entrevista en el podcast «Mójate la palabra con Camy», conducido por la actriz Camila Jiménez.

Carolina Cruz reveló los motivos detrás de su decisión de no contraer matrimonio con el actor Lincoln Palomeque, con quien compartió 14 años de su vida y tuvo dos hijos. A pesar de su sólida relación, la pareja nunca llegó al altar, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

La Verdad Detrás de la No Boda de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Durante la entrevista, Carolina abordó diversos aspectos de su vida íntima y, por primera vez, habló abiertamente sobre su relación con Palomeque. Explicó que las diferencias en cuanto al matrimonio fueron un factor determinante en su decisión, ya que a él no le interesaba formalizar la unión y ella optó por no presionarlo en ese aspecto.

La conductora reflexionó sobre la importancia de comprender que no existen personas malas, sino simplemente individuos que en determinados momentos no son compatibles. Esta visión la llevó a aceptar que, aunque no se casó con Palomeque, eso no implicaba que alguno de ellos fuera una mala persona.

En otro segmento de la entrevista, Cruz también abordó el tema de la fidelidad en las relaciones. Reconoció que en varias ocasiones fue víctima de infidelidades, pero destacó que siempre optó por la fidelidad como una elección personal. A pesar de las dificultades, Carolina afirmó que logró mantener su compromiso de fidelidad en sus relaciones.

Carolina Cruz y sus Reflexiones sobre la Fidelidad y los Celos

Al ser consultada sobre los celos, Carolina se definió como una mujer no celosa y afirmó que solo reclama en caso de tener motivos válidos. Expresó su desaprobación ante situaciones en las que su pareja no la respeta y coquetea con terceras personas frente a ella, destacando la importancia del respeto en una relación.

La conductora también habló sobre su personalidad fuerte y su independencia, describiéndose a sí misma como una mujer con una energía masculina marcada y una gran autonomía. Desde su infancia, se ha caracterizado por asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes en su vida.

En resumen, Carolina Cruz ha compartido abiertamente detalles íntimos de su vida y su relación con Lincoln Palomeque, demostrando que la sinceridad y la autenticidad son valores fundamentales en su vida personal. A través de sus reflexiones sobre la fidelidad, los celos y la independencia, la conductora se ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores.

F.A