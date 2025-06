CELEBRIDADES El look casual chic de Juliana Awada y Mauricio Macri para una noche de arte

Juliana Awada, reconocida por su elegancia y estilo, acompañó a su esposo, Mauricio Macri, a la inauguración de una muestra del artista plástico Ernesto Deira. La presencia de la ex primera dama no pasó desapercibida, y sus seguidores en Instagram pudieron apreciar su outfit casual chic en tonos oscuros que la destacó como una de las mujeres con más estilo de la escena local. En este artículo, exploraremos en detalle el look de Juliana Awada para esta noche de arte junto a Mauricio Macri, así como la experiencia en la exposición y la ambientación de la galería MCMC en Palermo.

El estilo de Juliana Awada para la noche de arte

Juliana Awada optó por un conjunto monocromo en tonos oscuros que resaltaba su elegancia natural. Con jeans skinny negros, una polera de cuello alto y un chaleco de piel sintética en color borgoña, Awada demostró una vez más su sofisticación en la elección de sus outfits. Complementó su look con unas botas altas de cuero en tono vino y un bolso estructurado en marrón chocolate. Su cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje suave completaron su estilo impecable para la ocasión.

Mauricio Macri, por su parte, mantuvo su estilo sobrio y clásico con jeans azul claro, un tapado negro tres cuartos y un sweater de cuello alto en azul marino. Siempre prolijo y cómodo, acompañó a Juliana en esta velada artística mostrando su apoyo y disfrutando de la exposición junto a su esposa.

La experiencia en la exposición de arte

La pareja asistió a la muestra de Ernesto Deira en la galería MCMC en Palermo, donde se encontraron con una ambientación sofisticada y elegante. Las luces cálidas enmarcaban las obras del artista, creando un ambiente acogedor y cautivador para los visitantes. Juliana y Mauricio recorrieron los distintos rincones de la galería, disfrutando de las obras y la puesta gastronómica que complementaba la estética del arte expuesto.

La velada incluyó una mesa larga y angosta con una selección cuidadosa de frutos secos, panes de masa madre, quesos y frutas deshidratadas, armonizando con las potentes y abstractas obras de Deira. Cada detalle estaba pensado para crear una experiencia inmersiva y memorable para los invitados, que disfrutaron de la combinación entre arte y gastronomía en un entorno sofisticado y acogedor.

En otro rincón de la galería, una mesa redonda vestida de negro destacaba otra obra imponente que añadía dramatismo a la escena, creando un contraste visual interesante y enriquecedor para los visitantes.

Juliana Awada y Mauricio Macri: una noche de arte y elegancia

En esta noche de arte porteña, Juliana Awada y Mauricio Macri demostraron una vez más su aprecio por la cultura y el arte nacional. Con su estilo impecable y su presencia elegante, la pareja disfrutó de la muestra de Ernesto Deira y compartió su experiencia con sus seguidores en las redes sociales.

Juliana Awada, conocida por su elegancia y sencillez, se destacó con su outfit casual chic en tonos oscuros, mientras que Mauricio Macri mantuvo su estilo clásico y sobrio, acompañando a su esposa en esta cita con el arte contemporáneo. Juntos, recorrieron la galería MCMC en Palermo, disfrutando de las obras de Deira y la ambientación sofisticada de la exposición.

En resumen, la noche de arte junto a Juliana Awada y Mauricio Macri fue una experiencia inolvidable llena de elegancia, estilo y cultura. Ambos demostraron su interés por el arte nacional y su apoyo a los artistas locales, consolidando su imagen como referentes de la escena cultural argentina.

¡No te pierdas las próximas apariciones de Juliana Awada y Mauricio Macri en eventos culturales y artísticos, donde seguramente seguirán deslumbrando con su estilo y elegancia únicos!