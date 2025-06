celebridades Juliana Awada demostró cómo llevar el chaleco peluche tendencia en un jugado look

Juliana Awada, una influencer seguida por más de dos millones de personas en Instagram, destaca por sus atuendos casuales y sofisticados que conquistan a su audiencia. En esta ocasión, la ex primera dama compartió en sus redes sociales cómo armar un look ideal para el invierno, combinando estilo y glamour de manera magistral. En este artículo, analizaremos detalladamente cada elemento de su outfit y las tendencias que marcó con su elección.

El color de moda en el invierno según Juliana Awada

Juliana Awada, junto a su esposo Mauricio Macri, asistió a una galería de arte luciendo un look que llamó la atención en las redes sociales. La empresaria textil apostó por dos tendencias imperdibles de la temporada de invierno: el tono chocolate y las botas largas que se han convertido en un must-have en cualquier guardarropa. En sus historias compartidas, se le puede ver vistiendo un suéter negro de cuello alto, un chaleco de piel sintética en tono chocolate y un pantalón de jean ajustado. Completando su outfit, Juliana optó por botas de caña alta de cuero con un tacón fino y punta marcada, además de una cartera estructurada del mismo tono para crear una armonía cromática. Este look de Juliana Awada mezcla texturas, refleja elegancia con estilo y resalta varios toques trendy que la posicionan como una referente de la moda actual.

El encanto del color chocolate y las botas altas

Juliana Awada demuestra una vez más su pasión por la moda al adoptar las nuevas tendencias sin perder su esencia estética. El color chocolate es uno de los favoritos de la temporada de otoño-invierno, ya que al ser un tono cálido se vuelve versátil y se posiciona como el nuevo básico que reemplaza al negro en muchos looks. Por otro lado, las botas altas, especialmente en tonos oscuros y materiales como el cuero, son un elemento clave en el armario de este 2025. Estas botas son un comodín infalible para la temporada, ya que no solo brindan estilo y elegancia, sino que también ayudan a alargar visualmente las piernas y estilizar la silueta, como se puede apreciar en el look de Juliana Awada.

El look completo de Juliana Awada

Además del outfit elegido para la visita a la galería de arte, Juliana optó por un beauty look descontracturado y clásico que complementaba perfectamente su atuendo. Con el cabello suelto y ligeras ondas en las puntas, junto a un maquillaje natural resaltando su belleza, Juliana logró un equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura. De esta manera, con un look arriesgado que incluía el color de la temporada, Juliana Awada demostró cómo llevar el chaleco y las botas tendencias, conquistando una vez más a su fiel comunidad de seguidores en Instagram.

En resumen, Juliana Awada es una influencer que marca tendencia con sus looks sofisticados y casuales, combinando elementos de moda actual con su propio estilo único. Con su elección de color, calzado y accesorios, Juliana demuestra su pasión por la moda y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias de cada temporada. ¡Sigue a Juliana Awada en Instagram para inspirarte con sus outfits y descubrir más tips de estilo!