Pride CDMX 2025: 5 ideas de outfit para llevar a la marcha LGBT

La Marcha del Orgullo LGBT+ es un evento esperado por muchos como una de las celebraciones más importantes del año. Es una oportunidad para expresar apoyo a través de la moda colorida y vibrante. Si estás buscando el outfit perfecto para asistir a la marcha PRIDE, estás en el lugar correcto.

Este sábado 28 de junio se llevará a cabo la marcha en varios estados de Argentina, con una megamarcha en la Ciudad de Buenos Aires con artistas invitados y más. Ya sea que vayas con amigos o familiares, aquí te presentamos algunas recomendaciones de moda PRIDE.

## Ideas de outfits para la Marcha LGBT+

El outfit ideal para la marcha debe reflejar tu estilo y comodidad. Presta atención a los looks más populares para la Marcha PRIDE:

– Utiliza una playera arcoíris básica y combínala con jeans o shorts, considerando el clima de Buenos Aires. Agrega accesorios coloridos para darle un toque especial a tu outfit PRIDE.

– Un top de red puede ser una opción coqueta para mostrar el abdomen, e incluso puedes agregar algún diseño llamativo en tu cuerpo. La creatividad es clave.

– Un estilo bohemio con tank top, shorts de mezclilla, collares, lentes de sol y brillos puede ser una excelente manera de destacar en la marcha LGBT+.

### Look atrevido y sin miedo

Para un look más audaz, puedes optar por body paint para resaltar tus mejores atributos, combinado con mallas, tops y más. También puedes inspirarte en héroes queer como Freddie Mercury, Lady Gaga, Elton John, RuPaul, entre otros.

## ¿Qué es la ropa PRIDE?

La ropa PRIDE es una forma de expresión política, social y personal que representa símbolos y frases importantes para la comunidad LGBTQ+. La bandera arcoíris, diseñada en 1978 por Gilbert Baker, es el símbolo más representativo, con cada color representando a diferentes grupos dentro de la comunidad, como bisexuales, pansexuales, transgéneros, no binarios, entre otros.

Frases como «Love is love», «Born This Way» y «Trans Rights Are Human Rights» son declaraciones poderosas del movimiento. No te pierdas más detalles sobre la Marcha del Orgullo LGBT+ 2025 en Buenos Aires y cuéntanos, ¿qué outfit planeas lucir?