Rocío Marengo grabó la emoción de su mamá cuando le contó del embarazo: “La felicidad total”

Rocío Marengo ha compartido un momento muy especial en su vida a través de un video en el que le cuenta a su madre que está esperando un bebé. La emoción se desbordó cuando la artista confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Eduardo Fort.

En un posteo en sus redes sociales, Rocío describió cómo fue el día en que su madre se enteró de la noticia: «Ese día mi hermano llegó de viaje y estaba en Capital. Nos juntamos los tres, Pipi, Sol y yo, la llamamos y la felicidad fue total». La filmación muestra a los tres hermanos conversando con su madre por videollamada, mientras ella les cuenta que está en el living con velas encendidas. «Estoy muy sensible», comentó y se quebró al enterarse de que iba a ser abuela.

En su publicación, Rocío emocionada relató: «Tu abuela te deseaba tanto, tanto. Tenía como siempre las velitas prendidas pidiendo por vos y no preguntaba por miedo a exponerme, a tener que decirle algo que claramente era un dolor más para todos». Y añadió: «Pero ese día todo cambió. Salió el sol, y todo floreció», refiriéndose al momento en que pudo compartir la noticia tan esperada.

La actriz agradeció todos los mensajes de cariño recibidos y envió un mensaje de aliento a todas las mujeres que han pasado por experiencias similares: «Sepan y abracen los ‘no’ porque son parte del camino. Después, el sí te hace olvidar de todo. ¡Vamos chicas que se puede!»

### Rocío Marengo revela la fecha de nacimiento de su hijo y posibles nombres

Después de cinco años de tratamientos y una intensa lucha personal, Rocío Marengo finalmente logró cumplir uno de sus mayores sueños: quedar embarazada. La actriz, que lleva una relación de 11 años con Eduardo Fort, anunció que su bebé nacerá entre el 13 y el 15 de enero de 2026. Además, adelantó algunos de los nombres que está considerando junto a su pareja, aunque aún no han llegado a un consenso familiar.

En una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América), Marengo detalló el arduo camino que recorrió para lograr el embarazo: «Fueron cinco años. Empezamos de manera natural, después con baja complejidad y luego con alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos. Me ponía las inyecciones sola. Averigüé en clínicas de Miami, Chile y Argentina. La contención fue muy importante», compartió.

La actriz destacó el apoyo incondicional que recibió de Eduardo Fort, quien también tuvo que someterse a estudios y tratamientos. «Edu tuvo que hacer mucho. Nunca imaginé que lo iba a hacer. Para la familia fue una noticia hermosa. Eduardo ya tiene tres hijos grandes. Este bebé ya trajo unión y paz», expresó.

En cuanto a los nombres para su futuro hijo, Marengo reveló que aún no han tomado una decisión definitiva: «Yo quería algo cortito y original. Tiré Homero, pero me lo bajaron. Por redes me pidieron que le ponga Ricardo, pero todavía no hay nada definido». También compartió entre risas cuál fue su primer antojo durante el embarazo: «Una cartera Chanel».

En resumen, Rocío Marengo ha compartido con el público argentino y de habla hispana un momento íntimo y emocionante en su vida, al revelar su embarazo y la fecha estimada de nacimiento de su primer hijo, así como los nombres que está considerando junto a su pareja. Su historia es un ejemplo de perseverancia y amor, que sin duda inspira a muchas mujeres que sueñan con ser madres. ¡Felicidades a Rocío y Eduardo por esta hermosa noticia!