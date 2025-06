¿A qué hora es la pelea Paul vs. ChávezJr. en México? Horarios de CDMX y Tijuana

Julio César Chávez Jr. regresa al cuadrilátero para enfrentar a Jake Paul en un emocionante combate que se llevará a cabo en Anaheim, California. La pelea está programada para el sábado 28 de junio y se transmitirá a través de la plataforma DAZN en formato de pago por evento.

Chávez Jr., nacido en Culiacán, Sinaloa, tiene un impresionante historial de 54 victorias, 6 derrotas y 1 empate, con 34 nocauts en su haber. Sin embargo, su última pelea fue el 20 de julio de 2024, cuando derrotó a Uriah Hall, un luchador de UFC con poca experiencia en el boxeo. Por otro lado, Jake Paul, el famoso youtuber convertido en boxeador, cuenta con un récord de 11 victorias y 1 derrota, con 7 nocauts. Su única derrota fue contra Tommy Fury en febrero de 2023.

## Detalles de la Pelea

La pelea entre Paul y Chávez Jr. comenzará a las 6:00 PM en Ciudad de México y a las 5:00 PM en Tijuana. La transmisión será exclusiva a través de DAZN en modalidad de pago por evento, con un costo de $291 pesos mexicanos.

## Cartelera Completa

La cartelera completa del evento incluye los siguientes combates:

– Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr., peso crucero

– Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs. Yuniel Dorticos, por los títulos AMB y FIB de peso crucero

– Holly Holm vs. Yolanda Vega, peso ligero

– Floyd Schofield vs. Tevin Farmer, peso ligero

– Avious Griffin vs. Julian Rodriguez, peso wélter

– Raúl Curiel (México) vs. Víctor Rodríguez (Uruguay), peso wélter

– Naomy Valle (Costa Rica) vs. Ashley Felix (México), peso minimosca

## Cómo Ver la Pelea

La fecha del evento es el sábado 28 de junio de 2025, en el Honda Center de Anaheim, California. La pelea principal entre Paul y Chávez Jr. está programada para las 21:00 CDMX y 20:00 Tijuana, con transmisión exclusiva a través de DAZN.

Este artículo ha sido escrito por Jairo Rúa, Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con experiencia en posicionamiento web y coberturas en vivo de eventos deportivos en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica. Jairo Rúa es un experto en estrategias de contenido y tiene un amplio conocimiento en temas variados relacionados con el deporte.