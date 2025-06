Alerta: podrían quitarte el 50% del Seguro Social en julio

Últimamente he estado siguiendo de cerca todas las noticias relacionadas con el Seguro Social, ya que sé lo importante que es para muchas personas que dependen de ese ingreso mensual. Especialmente ahora, que estamos a las puertas de julio, una alerta ha surgido y es crucial prestarle atención: si recibes algún beneficio del Seguro Social y has recibido una carta informándote de un sobrepago, es posible que tu cheque mensual se reduzca a la mitad.

La noticia puede parecer alarmante, pero es algo que no podemos ignorar. Una reducción tan abrupta puede desequilibrar por completo cualquier presupuesto, sobre todo si tus ingresos son fijos. Además, la inflación continúa golpeando fuertemente los bolsillos de los estadounidenses.

### Medidas de la Administración del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció en abril que tomaría medidas para recuperar los pagos indebidos que ha realizado a lo largo de los años. Se estima que entre 2015 y 2022, la SSA distribuyó alrededor de US$72 mil millones en pagos que no deberían haberse realizado. Ahora, están buscando recuperar ese dinero.

Inicialmente, la SSA planeaba retener el 100% del beneficio mensual a aquellos que no respondieran a tiempo a la notificación de sobrepago. Sin embargo, tras recibir críticas, ajustaron la política y decidieron reducir el descuento al 50%. Aunque no es la situación ideal, es menos perjudicial que la medida inicial.

### Impacto del recorte en los beneficiarios

Este recorte afecta principalmente a aquellos que recibieron una notificación de sobrepago y no respondieron dentro del plazo de 90 días. Si ignoraste la carta, la perdiste o no supiste cómo actuar, es probable que ya estés en la lista para que comiencen a descontarte la mitad del cheque en julio.

Este ajuste no solo afecta a los jubilados, sino también a quienes reciben beneficios por discapacidad (SSDI) o ingresos suplementarios (SSI). Personas que, en muchos casos, no tienen margen de maniobra financiera.

### Acciones a tomar

Si no actuaste dentro de los 90 días, los descuentos comenzarán automáticamente. Sin embargo, si presentaste una solicitud a tiempo, ya sea para un plan de pagos, una apelación o una exención, tu caso estará en revisión y podrían detener la recolección mientras evalúan tu situación. La clave está en haber actuado dentro del plazo establecido.

Si tienes dudas sobre si recibiste alguna carta, es fundamental revisar tu correo físico y tu cuenta en línea del SSA. No esperes a que llegue el próximo cheque para darte cuenta de que falta la mitad.

Existen formularios como el SSA-632 (para solicitar la eliminación del cobro) y el SSA-634 (para pedir un plan de pago reducido). Aunque no garantizan la aprobación, al menos detienen temporalmente el cobro mientras procesan tu solicitud.

### Importancia de actuar a tiempo

He visto casos en los que simplemente enviando el formulario a tiempo se logró detener la retención del beneficio. Por eso, si consideras que no puedes hacer frente a lo que te están solicitando, actúa de inmediato. Estamos a pocos días de julio, no hay tiempo que perder.

Es sencillo verificar si hay notificaciones pendientes en tu cuenta en línea del SSA o crear una cuenta si aún no la tienes en el sitio web oficial ssa.gov. También es recomendable revisar tu correo físico, ya que muchas de estas comunicaciones llegan por esa vía y pueden pasar desapercibidas al principio.

### Conclusiones finales

Con estas medidas y acciones, podrás estar preparado para enfrentar cualquier reducción en tu beneficio del Seguro Social y tomar control de tu situación financiera. Recuerda que la responsabilidad y la prontitud son clave para evitar sorpresas desagradables en tu ingreso mensual. ¡Actúa ahora y protege tu estabilidad económica!