Alex Montiel rompe el silencio y responde a Óscar Burgos, Adrián Marcelo y Fabiola Martínez

Alex Montiel, más reconocido como «El Escorpión Dorado», se encuentra en medio de la controversia tras resurgir su polémica relación con Fabiola Martínez, y ahora el creador de contenido decidió romper el silencio y abordar la situación.

Mediante un video en su canal de Youtube, El Escorpión Dorado decidió enfrentar los rumores y aclarar su distanciamiento con el comediante Óscar Burgos, con quien supuestamente se había alejado después del incidente.

## La Aclaración de Alex Montiel sobre la Polémica con Fabiola Martínez

Tras la entrevista de su ex pareja, Fabiola, con Adrián Marcelo donde se revelaron detalles sobre su relación con el youtuber, Montiel decidió compartir su versión de los hechos en su canal «La Lata», dejando en claro que la situación solo incumbía a él y a su esposa.

Según el famoso, la situación en 2023 con Fabiola se debió a problemas matrimoniales y un distanciamiento, pero todo había sido consensuado con su esposa. Durante los rumores de infidelidad, la pareja confirmó que tenían una relación abierta y negaron cualquier engaño.

«Yo no culpo a nadie, solo a mi esposa y a mí nos importa. Con ella enfrenté la situación. Si cometí un error, es algo que corresponde a nuestro matrimonio. Hablamos de ello en su momento», agregó.

En cuanto a su relación actual con su esposa Dana Arizu, aseguró que todo estaba bien y que su matrimonio era más sólido que nunca.

## Las Razones detrás del Distanciamiento con Óscar Burgos

El youtuber también abordó su distanciamiento con el comediante Burgos, luego de que la esposa de este ventilara su relación con Fabiola en redes sociales en 2023.

Montiel negó haber culpado a alguien por la revelación y se disculpó con el comediante al enterarse de la situación. «No sé si fue intencional o no, por eso no acuso a nadie. Si él dice que no hubo mala intención, ¿quién soy yo para contradecirlo?», comentó.

Además, compartió que se sintió incómodo con Burgos, ya que aparentemente seguía abordándolo sobre el tema, lo que lo llevó a distanciarse. «No es obligatorio mantener una amistad. Me sentí incómodo y soy libre de decidir con quién trato y con quién no», añadió.

De esta manera, Alex Montiel, o «El Escorpión Dorado», pone fin a las controversias tras la entrevista de su ex pareja Fabiola Martínez con Adrián Marcelo.