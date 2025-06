Cómo ver DAZN EN VIVO la pelea Paul vs. Chávez Jr. EN DIRECTO por Streaming en USA y México

La emoción va en aumento antes del próximo enfrentamiento del popular creador de contenido convertido en boxeador, el estadounidense Jake Paul, quien se enfrentará al reconocido púgil mexicano Julio César Chávez Jr. este sábado 28 de junio. Tras su impresionante victoria contra Mike Tyson en noviembre, «El Niño Problema» se prepara para enfrentarse en el Honda Center de Anaheim, California, a un experimentado Chávez Jr., con 62 peleas profesionales y un título mundial de peso mediano en su historial, incluyendo un combate contra Canelo Álvarez. Este enfrentamiento representa el desafío más importante para Paul hasta la fecha; una victoria podría abrirle las puertas a peleas de gran magnitud contra figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez o Gervonta Davis. Todas las peleas de la cartelera estarán disponibles para su transmisión en vivo a través de DAZN y exclusivamente por PPV a nivel mundial. Se espera que las peleas comiencen a las 8pm ET / 5pm PT y el evento estelar, a partir de las 11pm ET / 8pm PT.

La pelea Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. en DAZN

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. será transmitido únicamente por DAZN a nivel mundial. La cartelera del 28 de junio desde Anaheim, California, está disponible para su adquisición a través del pago por evento de DAZN por $59.99. DAZN también ofrece un paquete de pago por evento que incluye dos PPVs a elegir entre Paul vs Chávez Jr y Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois II y el PPV del 19 de julio; o Paul vs Chávez Jr y The Ring III – Edgar Berlanga vs. Hamzah Sheeraz & Shakur Stevenson vs. William Zepeda del 12 de julio a un precio especial de $94.99.

El combate de boxeo entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se podrá disfrutar de dos maneras en DAZN: 1) Adquiriendo el servicio de streaming por PPV o 2) Suscribiéndote al plan mensual. Solo de esta manera podrás seguir la pelea completa. Recuerda que DAZN está disponible en Smart TV, teléfono celular, tablets y desde el sitio web (PC).

DAZN puede ser visto desde diversas aplicaciones de streaming, como Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku y SmartCast. Los precios varían según la región:

– España: €19,99 al mes o €169,99 en pago único al año

– Estados Unidos: $19,99 al mes o $199,99 al año

– Reino Unido: £9,99 al mes o £119,99 al año para el plan Super Saver anual

– Canadá: $20,00 CAD al mes

– Alemania: €14,99 al mes

– Japón: ¥980 al mes para el plan DAZN GLOBAL o ¥4200 al mes para el plan DAZN STANDARD

DAZN ofrece tres planes de pago sin diferencias en contenido o funciones:

– DAZN Flexible Pass: $29,99 al mes

– DAZN Annual Super Saver: $224,99 al año

– DAZN Monthly Saver: $19,99 al mes durante 12 meses

– DAZN también ofrece eventos de pago por visión (PPV) para peleas de alto perfil seleccionadas, que cuestan más que la tarifa de suscripción estándar

Disfruta de DAZN y sus contenidos exclusivos

DAZN ofrece una propuesta para los aficionados al deporte que les permite acceder gratuitamente a contenidos seleccionados, en directo y bajo demanda, dentro de la aplicación de DAZN.

Podrás disfrutar de una selección de eventos deportivos en directo de fútbol, pádel, MMAs, balonmano o dardos, entre otras competiciones, y los mejores programas, resúmenes y documentales.

Para ver la cartelera completa de la pelea entre Jake Paul vs Julio César Chávez Jr., toma en cuenta los siguientes datos:

– Pelea: Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.

– Horario: Empieza a la 1am BST / 8pm ET / 5pm PT

– Lugar: Anahaim, California (Estados Unidos)

– Dónde: DAZN

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán en una pelea programada a 10 asaltos en peso crucero este sábado 28 de junio en el Honda Center en Anaheim, California.

Jake Paul, uno de los personajes más polémicos del boxeo, regresa al ring este sábado 28 de junio para enfrentarse al campeón mundial en tres categorías de peso Julio César Chávez Jr., hijo del legendario pugilista mexicano Julio César Chávez. | Crédito: Esther Lin / Most Valuable Promotions

Conclusión

En resumen, la pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. promete ser un emocionante enfrentamiento que no te querrás perder. Con DAZN, tienes la oportunidad de disfrutar de este y otros eventos deportivos de alta calidad en vivo y bajo demanda. ¡Prepárate para vivir una noche llena de acción y emoción con dos grandes exponentes del boxeo! ¡No te lo pierdas!