¿Dónde ver carrera del GP de Austria 2025 EN VIVO EN DIRECTO por Mundial de F1 en Florida, California y Texas?

Este fin de semana se llevará a cabo la undécima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2025 en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria. Este circuito, reconocido por su trazado corto y desafiante, promete una competencia emocionante después de la carrera dramática en Canadá. Con solo 4.318 km de longitud, el Red Bull Ring ofrece una experiencia intensa de alta velocidad con sus diez curvas fluidas. A continuación, te comparto toda la información que necesitas para disfrutar del Gran Premio de Austria 2025 desde los Estados Unidos.

## El Circuito Red Bull Ring: Desafíos y Emoción

El Red Bull Ring es un circuito que desafía a los pilotos en cada curva, con tres zonas DRS que ofrecen excelentes oportunidades de adelantamiento. Las curvas 3 y 4, en particular, son puntos críticos para la acción en pista. Estas características hacen del GP de Austria 2025 una carrera impredecible y llena de adrenalina, donde la estrategia y la habilidad del piloto son fundamentales para alcanzar el éxito.

## Clasificación Actual del Campeonato

Tras una emocionante carrera en Montreal, Oscar Piastri lidera el campeonato con 198 puntos, seguido de cerca por su compañero de equipo, Lando Norris, con 176 puntos. Max Verstappen de Red Bull se encuentra en tercer lugar, a 155 puntos, mientras que George Russell de Mercedes, ganador en Canadá y Austria el año pasado, está en cuarta posición con 136 puntos.

## Batalla por el Campeonato de Constructores

En la lucha por el Campeonato de Constructores, McLaren mantiene el liderazgo con 374 puntos, seguido por Mercedes con 199 puntos y Ferrari con 183 puntos. La competencia entre los equipos está en su punto máximo, y el Gran Premio de Austria será una prueba crucial para consolidar posiciones y reducir diferencias en la clasificación general.

## Cómo Ver el GP de Austria 2025 en Estados Unidos

Si te encuentras en California, Florida o Texas, aquí te comparto los canales y horarios para ver el GP de Austria 2025. Desde California, podrás sintonizar la señal de ESPN o ESPN Deportes en TV, o seguir la transmisión en línea a través de F1 TV Pro, Fubo o ESPN+. En Florida, también podrás disfrutar de la carrera en ESPN y ESPN Deportes en TV, así como en F1 TV Pro, ESPN+ o Fubo en línea. Y para los espectadores en Texas, la carrera estará disponible en ESPN o ESPN Deportes en TV, y en F1 TV Pro, ESPN+ o Fubo para la transmisión en línea.

## Pilotos y Equipos Participantes

Los equipos y pilotos que participarán en el Gran Premio de Austria 2025 son los siguientes:

– McLaren Formula 1 Team: Lando Norris y Oscar Piastri

– Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

– Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen y Yuki Tsunoda

– Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: George Russell y Andrea Kimi Antonelli

– Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso y Lance Stroll

– BWT Alpine Formula 1 Team: Pierre Gasly y Franco Colapinto

– MoneyGram Haas F1 Team: Esteban Ocón y Oliver Bearman

– Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team: Liam Lawson e Isack Hadjar

– Atlassian Williams Racing: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr

– Kick Sauber F1 Team: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

## Información Adicional

– La carrera se llevará a cabo el domingo 29 de junio de 2025 en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria.

– El horario de inicio es a las 9:00 horas (ET) / 6:00 horas (PT).

– Puedes seguir la transmisión en TV a través de ESPN y ESPN Deportes, y en línea a través de F1 TV Pro, Fubo TV y ESPN+.

¡No te pierdas la emoción del Gran Premio de Austria 2025 y disfruta de la intensa competencia en el Red Bull Ring!