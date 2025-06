Dónde ver Topuria vs. Oliveira EN VIVO y EN DIRECTO por el UFC 317: horario, TV y resultados

Ilia Topuria se encuentra preparado para iniciar un nuevo capítulo en la historia de la UFC. El luchador hispano-georgiano, que aún no ha sido derrotado, se enfrentará al experimentado Charles Oliveira en el evento principal del UFC 317, en una pelea por el título mundial de peso ligero. Topuria está ascendiendo de categoría luego de su dominio en peso pluma y ahora busca la gloria en una división más desafiante.

Por otro lado, Charles Oliveira, ex campeón y uno de los finalizadores más letales en la historia de la compañía, tratará de detener el rápido ascenso de su oponente. El combate tendrá lugar la noche del sábado 28 al domingo 29 de junio de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Aquí te daremos todos los detalles sobre dónde ver Topuria vs Oliveira EN VIVO, así como la hora del evento en cada país y la cartelera completa del UFC 317.

¿En qué momento se llevará a cabo Topuria vs. Oliveira HOY en UFC 317?

En España, la pelea estelar comenzará a las 04:00 (domingo 29), en México a las 20:00 (sábado 28), en EE.UU. a las 22:00 (ET) / 19:00 (PT), en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 23:00, en Bolivia y Chile a las 22:00, en Venezuela a las 22:00, en Colombia, Ecuador y Perú a las 21:00.

¿Dónde ver Topuria vs. Oliveira EN VIVO por TV y streaming?

La emocionante pelea entre Ilia Topuria y Charles Oliveira por el título de peso ligero en el UFC 317 será transmitida en diferentes plataformas según el país. La cartelera principal se llevará a cabo la noche del sábado 28 de junio, y el combate estelar podrá ser seguido EN VIVO tanto por televisión como por streaming. A continuación, revisa el canal o servicio disponible en tu región.

En México se podrá ver a través de ESPN+ (pago por evento – PPV), en Estados Unidos por ESPN+, en España por Eurosport / Streaming: Max, y en Latinoamérica por las plataformas correspondientes.

Cartelera principal del UFC 317

– Ilia Topuria vs Charles Oliveira – Campeonato mundial de peso ligero

– Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France – Campeonato mundial de peso mosca

– Beneil Dariush vs Renato Moicano – Peso mosca

– Brandon Royval vs Joshua Van – Peso mosca

– Payton Talbott vs Felipe Lima – Peso gallo

– Jack Hermansson vs Gregory Rodrigues – Peso medio

– Hyder Amil vs Jose Miguel Delgado – Peso pluma

– Viviane Araújo vs Tracy Cortez – Peso mosca

– Terrance Mckinney vs Viacheslav Borshchev – Peso ligero

– Sedriques Dumas vs Jackson Mcvey – Peso medio

– Jhonata Diniz vs Alvin Hines – Peso pesado

– Niko Price vs Jacobe Smith – Peso wélter

Sobre el autor: Andrés Manrique es un periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente ha trabajado en diarios deportivos y tiene experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.