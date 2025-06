El inesperado elogio de Emma Stone para Pedro Pascal: “Es maravilloso”

Emma Stone expresó su admiración por el talento de Pedro Pascal de una manera muy particular, insinuando que no le importaría llevar esa admiración a otro nivel. Durante su intervención en el programa Jimmy Kimmel Live! el 26 de junio, la actriz de 36 años elogió a Pascal, de 50 años, como alguien talentoso, guapo, simpático y divertido, para luego soltar una frase que generó risas en el estudio: «Me acostaría con él», añadió en tono jocoso.

La complicidad entre Stone y Pascal no solo se ha visto en la pantalla, sino también fuera de ella. Un momento viral en el Festival de Cine de Cannes, durante el estreno de Eddington el 16 de mayo, mostró a una abeja acercándose a Stone en la alfombra roja, y Pascal y su coprotagonista, Austin Butler, reaccionando rápidamente para protegerla. Stone bromeó sugiriendo que Pascal podría haber sido el responsable de traer la abeja al evento.

La agenda del actor chileno-estadounidense se ha vuelto cada vez más apretada, con múltiples proyectos en camino. Además de su participación en Eddington, Pascal estará en la segunda temporada de The Last of Us de HBO, en la comedia romántica Materialists, y en la anticipada Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, que llegará a los cines el 25 de julio. También tiene proyectos pendientes en los universos de Star Wars y Marvel.

La película Eddington, escrita y dirigida por Ari Aster (Hereditary, Midsommar), se estrenará el 18 de julio. Situada durante la era del COVID-19, la trama se centra en un enfrentamiento entre un sheriff interpretado por Joaquin Phoenix y un alcalde interpretado por Pascal, desencadenando el caos en un pequeño pueblo de Nuevo México.

Por otro lado, Emma Stone continúa acumulando proyectos de alto perfil. Este año también se la podrá ver en Bugonia, dirigida por su frecuente colaborador Yorgos Lanthimos, con fecha de estreno el 24 de octubre, y en la secuela tan esperada de Cruella 2.

En resumen, la química entre Emma Stone y Pedro Pascal ha trascendido la pantalla, generando momentos divertidos y complicidad tanto dentro como fuera de los sets de filmación. Ambos actores continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras, consolidándose como referentes en la industria del entretenimiento.