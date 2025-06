¿En qué canal ver pelea Ilia Topuria vs. Charles Oliveira EN VIVO por UFC 317 en USA, México y España? Canales TV y streaming online

Ilia Topuria se encuentra en busca de hacer historia en las MMA en el evento UFC 317 que se llevará a cabo el sábado 28 de junio a las 9pm PT en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En esta ocasión, se enfrentará a Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero, dejando su categoría anterior y su cinturón con el objetivo de convertirse en campeón en dos divisiones. Este desafío sin precedentes culminará en un enfrentamiento épico que definirá al nuevo monarca de la división ligera. Si te preguntas cómo ver las peleas por Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC, este artículo te brindará toda la información que necesitas sobre la transmisión del UFC 317: Topuria vs. Oliveira en diferentes países del mundo.

Transmisión en Diferentes Países



En los Estados Unidos, los combates del UFC 317 serán transmitidos por Fox Sports México, Disney+ y UFC Fighting Pass. La pelea principal entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, así como la pelea coestelar entre Alexandre Pantoja y Kai Kara-France, estarán disponibles mediante una suscripción adicional a través de PPV. Esta misma señal también estará disponible para los espectadores en Puerto Rico.

En México, podrás disfrutar de las peleas de MMA a través de UFC Fight Pass y FOX Sports México, donde las preliminares se transmitirán en el primero, y las peleas estelares en FOX Sports Premium.

Cobertura en Diferentes Países de Habla Hispana



Para los países de habla hispana como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, la cobertura del UFC 317: Topuria vs. Oliveira estará a cargo de UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+.

En España, las peleas del UFC 317 se transmitirán a través de UFC Fight Pass y Eurosport por MAX; en Italia y Alemania, la transmisión estará disponible en UFC Fight Pass y DAZN; en el Reino Unido e Irlanda, podrás disfrutar de las peleas a través de UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

Horarios de las Peleas por País



El inicio de los combates está programado para las 9:30 pm ET (5:30 pm PT) con las primeras preliminares que serán transmitidas por Fox Sports México, Disney+ y UFC Fight Pass. A partir de las 7 pm ET (4 pm PT) comenzarán las peleas preliminares que podrás disfrutar a través de Fox Sports México, UFC Fight Pass y Disney+. El momento cumbre de la noche llegará a las 12 am ET del domingo 29 de junio de 2025 (9 pm PT) con una transmisión exclusiva de Fox Sports, Disney+ y UFC Fight Pass por PPV.