¿En qué canal ver pelea Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. EN VIVO por boxeo en Las Vegas? Canales TV en USA

Jake Paul y Julio César Chávez Jr se preparan para protagonizar una emocionante pelea el próximo sábado 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California. Este enfrentamiento es uno de los más esperados del año y forma parte de una cartelera estelar que incluye a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Floyd Schofield. Mientras el hijo de la leyenda regresa al cuadrilátero después de un largo descanso, Paul continúa su camino en el boxeo profesional.

### Transmisión exclusiva de DAZN

La transmisión de esta pelea tan esperada será exclusiva de DAZN bajo la modalidad de pago por evento (PPV). No habrá cobertura en televisión abierta ni de paga en Estados Unidos ni en México. Es importante estar atento a cómo seguir la pelea y a qué hora conectarse para no perderse ni un solo momento de la acción.

### Disfruta de la pelea a través de DAZN PPV

El combate estará disponible únicamente a través de DAZN PPV, tanto en Estados Unidos como en México y Latinoamérica. En territorio estadounidense, el evento tiene un costo de $59.99 USD e incluye siete días de acceso gratuito a todo el contenido de la plataforma.

En México, el precio ronda los 291 pesos. La única forma legal de disfrutar de la pelea será a través de streaming, ya que no será transmitida en televisión abierta ni en canales de paga tradicionales.

### Paquetes promocionales y otras opciones

DAZN también ofrece paquetes promocionales para aquellos que deseen adquirir más de un evento. Algunas de las opciones disponibles son Usyk vs. Dubois II el 19 de julio, y Stevenson vs. Zepeda y Berlanga vs. Sheeraz el 12 de julio.

### Horarios y detalles para disfrutar del evento

La cartelera principal dará inicio a las 6:00 p.m. (hora del centro de México) y a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.). La pelea estelar está programada para las 10:00 p.m. (CDMX), aunque el horario podría variar dependiendo de la duración de los combates previos.

A continuación, te presentamos los horarios aproximados por país para el combate principal:

– México: 9:00 p.m.

– Estados Unidos (Este): 11:00 p.m.

– Estados Unidos (Centro): 10:00 p.m.

– Estados Unidos (Pacífico): 8:00 p.m.

– Argentina: 12:00 a.m. del domingo 29 de junio

– Colombia / Perú: 10:00 p.m.

– España: 5:00 a.m. del domingo 29 de junio

