ESPN en vivo gratis – ver la pelea UFC 317, Topuria vs. Oliveira por TV y Disney Plus

El evento de la UFC 317 se acerca rápidamente, y trae consigo una cartelera cargada de emoción y acción para todos los amantes de las artes marciales mixtas. Dos peleas por el título destacan en esta velada, con un enfrentamiento estelar entre dos excampeones, Ilia Topuria y Charles Oliveira, por el título vacante de peso ligero de UFC. El evento se llevará a cabo el sábado 28 de junio a las 10:00 p.m. ET en el T-Mobile Arena en Las Vegas, y se podrá disfrutar a través de la señal oficial de ESPN y Disney Plus. Además, el campeón de peso mosca de UFC, Alexandre Pantoja, defenderá su título ante Kai Kara France en el evento coestelar de la noche.

### La gran pelea entre Topuria y Oliveira

El enfrentamiento entre Ilia Topuria y Charles Oliveira promete ser uno de los puntos álgidos de la noche. Ambos luchadores cuentan con una amplia experiencia en el octágono y buscarán dejarlo todo sobre la lona en su lucha por el preciado título de peso ligero de UFC. Para los fanáticos que deseen seguir esta pelea y todas las demás del evento, la transmisión estará disponible en vivo y en directo a través de ESPN y Disney Plus.

### Cobertura en Latinoamérica

Desde diferentes países de Latinoamérica, los fanáticos podrán disfrutar de la cobertura completa y en exclusiva del evento UFC 317: Topuria vs. Oliveira en vivo y online. Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua son algunos de los países donde se podrá disfrutar de este emocionante evento.

### Streaming en Disney Plus

Para aquellos que prefieren seguir el evento por streaming, la plataforma online de Disney Plus ofrecerá la posibilidad de disfrutar de todas las peleas en vivo y en directo. Solo necesitas suscribirte a la plataforma para no perderte ni un solo momento de la acción.

### Precios de Disney+ en Sudamérica

Tras la fusión con Star+, Disney+ ha actualizado sus planes y precios en Sudamérica. En países como México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, los planes estándar y premium ofrecen diferentes opciones de suscripción mensual y anual para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

### Cartelera completa del UFC 317

Además de la pelea estelar entre Topuria y Oliveira, la cartelera del UFC 317 incluye emocionantes enfrentamientos en diferentes categorías de peso. Desde el campeonato de peso mosca hasta combates en las divisiones de peso mediano, paja femenino, gallo, pesado y más, este evento promete emociones fuertes para todos los fanáticos de las MMA.

### ¡No te pierdas el UFC 317!

El UFC 317 está a punto de llegar y promete ser una noche llena de acción, emoción y sorpresas para todos los seguidores de las artes marciales mixtas. Con peleas por el título, enfrentamientos entre los mejores luchadores del mundo y una cartelera completa de combates, este evento es imperdible para cualquier fanático del deporte. ¿Estás listo para vivir una noche épica de luchas y adrenalina en el octágono? ¡Prepárate para el UFC 317 y disfruta de toda la emoción de las MMA como nunca antes!