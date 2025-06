Estados donde hijos de migrantes obtendrán ciudadanía de EE.UU por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo reciente que limita el alcance de las órdenes judiciales de alcance nacional. Esto ha abierto la puerta para que el ex presidente Donald Trump pueda implementar su decreto que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, a pesar de esta decisión, 22 estados han presentado demandas para proteger el derecho a la ciudadanía por nacimiento dentro de sus fronteras.

Estos estados han tomado medidas legales para garantizar que los niños nacidos de padres inmigrantes sin estatus legal puedan seguir recibiendo la ciudadanía estadounidense, en conformidad con lo establecido en la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución. Los estados donde se mantendrá este derecho son Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.

El decreto propuesto por Trump no afectará a aquellos que ya han adquirido la ciudadanía, sino que se aplicará únicamente a futuros nacimientos, con una fecha de entrada en vigor prevista 30 días después de su aprobación formal. El ex presidente ha expresado que la ciudadanía por nacimiento es un regalo invaluable que, en su opinión, requiere condiciones más estrictas. Según su perspectiva, los hijos de inmigrantes sin estatus legal no deberían recibirla automáticamente, ya que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.

Mientras se resuelven las demandas estatales, el país queda dividido entre zonas donde la enmienda constitucional sigue vigente y otras donde podría comenzar a aplicarse el nuevo decreto, si no se revierte en tribunales.

Estados que protegen la ciudadanía por nacimiento