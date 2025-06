Gala Montes explota contra Alana Flores con este polémico mensaje

La disputa entre Gala Montes y Alana Flores continúa generando controversia, ya que la ex concursante de La Casa de los Famosos respondió a los comentarios recientes de la streamer sobre su próxima pelea de boxeo en el Supernova Boxing 2025.

La velada de boxeo amateur está a poco más de un mes de llevarse a cabo, pero los conflictos entre las competidoras siguen captando la atención de los seguidores.

Gala Montes responde a Alana Flores

Tras la reciente transmisión de la streamer en la que afirmaba que la actriz estaba descontenta con las condiciones de su enfrentamiento, la intérprete de «Tacara» no se quedó callada y le envió una serie de mensajes a través de sus redes sociales.

La regiomontana insinuó que el combate podría estar en peligro debido a las presuntas quejas de la cantante sobre los términos acordados previamente en cuanto al peso acordado.

Según la actriz, en su contrato no se especificaba la necesidad de perder peso ni de pelear con guantes de diferentes pesos. Además, aseguró que la pelea era más un enfrentamiento de exhibición y esperaba que nadie resultara herido.

«Desde que se aceptó esta pelea, todos sabían que yo soy más alta y peso más que Alana, y que ella tiene más experiencia en boxeo», comentó en su Instagram.

Por otro lado, le recordó a Alana que tenía su número y la invitaba a ponerse en contacto para aclarar la situación sin generar más conflictos.

Además, durante una entrevista en la presentación de la obra «Señora presidenta», aseguró que la pelea se llevará a cabo, desmintiendo los rumores de cancelación.

La respuesta de Alana Flores

Según la regiomontana, la actriz estaría inconforme con algunas condiciones establecidas, ya que estaría buscando modificar el peso acordado. Flores tendría que subir de 52 a 54 o 55 kilos, mientras que Montes debería bajar de 64 a 62 kilos.

«Pero ahora hay problemas con eso y no sé. (…) La verdad es que no quiero ceder porque me están presionando para que ceda, que la deje subir más de peso porque, loco, de por sí va a haber una diferencia de 10 kilos, estamos hablando de 5 categorías de boxeo, 19 centímetros de diferencia de altura», agregó.

Además, la streamer comentó que la actriz habría justificado que la joven está más preparada que ella, ya que lleva cerca de un año boxeando desde su debut en La Velada de Ibai Llanos.

Sin duda, la pelea de boxeo entre Gala Montes y Alana Flores es uno de los eventos más esperados durante el Supernova Boxing 2025, por lo que su reciente conflicto ha generado mucho interés. Hasta el momento, la streamer no ha respondido a las declaraciones de su rival.