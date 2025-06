Hermanos de Amparo Grisales ¿Qué le pasó y quién era el hermano?

Amparo Grisales guarda con profundo cariño el recuerdo de su único hermano, cuya ausencia dejó una marca imborrable en su vida. Conoce más sobre el hermano de la actriz colombiana.

El Hermano de Amparo Grisales

Amparo Grisales, reconocida actriz colombiana, vino al mundo en una familia numerosa de Manizales. Creció junto a sus hermanas Omaira, Luz Marina y Patricia, y un único hermano varón, en un hogar lleno de amor, bajo la guía de sus padres Gustavo Grisales y Delia Patiño.

José Fernando Grisales no solo fue el hermano único de Amparo Grisales, sino que también fue un joven muy querido en su familia, recordado por su personalidad especial. En diversas entrevistas, Amparo ha compartido lo cariñoso, atento y amable que era su hermano, siempre buscando hacer sentir bien a sus hermanas.

En ocasiones especiales, como la Navidad, José Fernando solía sorprender a sus hermanas con detalles como regalos, flores e incluso serenatas, demostrando su amor por ellas. Estos gestos lo hacían único en su hogar, ya que no solo compartía momentos, sino que también alegraba a todos con su presencia.

Amparo Grisales junto a su único hermano varón, quien falleció en 2015. Foto: Publi Metro

La Pérdida que Dejó una Herida Imborrable

En agosto de 2015, la familia Grisales experimentó uno de los momentos más difíciles de su historia: la inesperada muerte de José Fernando, su único hijo varón. La noticia fue devastadora para todos, especialmente para Amparo, quien mantenía un vínculo muy estrecho con él.

Aunque la familia ha optado por mantener en privado la causa de su fallecimiento, Amparo ha mencionado en varias entrevistas lo doloroso que fue enfrentar esa pérdida. Para ella, su hermano no solo era un ser querido, sino también un gran apoyo emocional, y su ausencia dejó un vacío imposible de llenar.

Un Recuerdo que Perdura en su Corazón

