Inter Miami vs. PSG EN VIVO: hora, formaciones y dónde ver octavos de final del Mundial de Clubes 2025

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta a los actuales campeones de la Champions League, el PSG de los tres mosqueteros Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha. Este emocionante encuentro tendrá lugar el domingo 29 de junio, a partir de las 13:00 horas de Buenos Aires (12 pm ET / 9 am PT), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, por los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. La transmisión del juego será gratuita a nivel mundial a través de DAZN, pero también estará disponible en DIRECTV, Disney Plus Premium y Telefe en señal abierta.

Un camino duro pero exitoso llevó al Inter Miami a clasificarse como segundos en el grupo A del Mundial de Clubes, después de dos empates contra Al-Ahly (0-0) y Palmeiras (2-2), y una victoria sobre el Porto (2-1). El equipo dirigido por Javier Mascherano ha ido mejorando gradualmente gracias a la experiencia de jugadores como Leo Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

Sin embargo, la competencia se intensificará en esta etapa cuando se enfrenten al PSG, que lideró el grupo B con dos victorias ante el Atlético Madrid (4-0) y Seattle Sounders (2-0), y una sorprendente derrota ante el Botafogo (1-0). A pesar de esto, el equipo de Luis Enrique tomará todas las precauciones necesarias para superar al único equipo de la MLS que continúa en competencia.

El encuentro entre Inter Miami y PSG dará inicio a las 13:00 horas de Buenos Aires (12 pm ET / 9 am PT) el domingo 29 de junio en el césped del Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe en señal abierta, mientras que en el resto de países de Latinoamérica se podrá ver en DAZN (GRATIS), Disney Plus Premium y DIRECTV Sports.

Datos del partido Inter Miami vs. PSG