Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul EN VIVO y EN DIRECTO: dónde ver pelea de boxeo por streaming online y TV

El próximo sábado 28 de junio de 2025, dos figuras destacadas se enfrentarán en un combate de alto perfil que ha capturado la atención de los amantes del boxeo en todo el mundo. Julio César Chávez Jr. y Jake Paul se verán las caras en el Honda Center de Anaheim, California, en una pelea que promete emociones y acción desde el primer campanazo. Acompáñanos a descubrir todos los detalles sobre este esperado enfrentamiento y cómo disfrutarlo en vivo desde la comodidad de tu hogar.

## La Gran Pelea: Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul

En un cruce entre un ex campeón mexicano y un influyente estadounidense que ha incursionado en el mundo del boxeo profesional, se espera un encuentro lleno de intensidad y emoción. Julio César Chávez Jr., con su experiencia en el ring, se enfrentará a Jake Paul, quien ha sorprendido a muchos con su dedicación y habilidades pugilísticas.

Ambos contendientes se preparan para un enfrentamiento que no solo marcará sus carreras, sino que también generará un impacto en la industria del boxeo. Con la transmisión en vivo y en directo por streaming online, los fanáticos podrán disfrutar de cada asalto, cada golpe y cada momento de este combate que promete ser épico.

## Cómo Ver la Pelea y Horarios Confirmados

Para aquellos que desean sintonizar este emocionante combate, la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul estará disponible exclusivamente en DAZN, a través de la modalidad de pago por evento (PPV). En Estados Unidos, el acceso tendrá un costo de $59.99 USD e incluirá 7 días de acceso gratuito a todo el contenido de la plataforma.

En México y otros países de Latinoamérica, la transmisión también será exclusiva a través de DAZN, con un precio estimado de 291 pesos mexicanos. No habrá cobertura por televisión abierta ni por canales de paga como ESPN o FOX Sports, por lo que la plataforma de streaming será la única opción para ver este enfrentamiento.

## Horarios de la Pelea por Región

La pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul está programada para el sábado 28 de junio de 2025. La cartelera principal dará inicio a las 6:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que se espera que el combate estelar tenga lugar alrededor de las 10:00 p.m. (CDMX). Es importante tener en cuenta que los horarios pueden variar dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

A continuación, te presentamos una tabla con los horarios de la pelea estelar en diferentes países y regiones:

– México (centro): 9:00 p.m.

– EE. UU. (Este – ET): 11:00 p.m.

– EE. UU. (Centro – CT): 10:00 p.m.

– EE. UU. (Pacífico – PT): 8:00 p.m.

– Colombia / Perú: 10:00 p.m.

– Argentina: 12:00 a.m. (domingo 29)

– España: 5:00 a.m. (domingo 29)

Con estos horarios, podrás planificar tu noche para no perderte ni un solo momento de esta apasionante pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul.

## Sobre el Autor

Andrés Manrique es un reconocido periodista especializado en deportes de combate, con una amplia trayectoria en la cobertura de eventos deportivos de alto nivel. Puedes seguir sus análisis y comentarios en su cuenta de Twitter (@andresmanriqueh), donde comparte su pasión por el boxeo y las artes marciales.

¡Prepárate para una noche llena de emociones y adrenalina con la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul! No te pierdas este enfrentamiento que promete ser histórico y que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. ¡Que suene la campana y que empiece la acción!