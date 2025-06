Knotfest 2025: Precio del boleto más caro y más barato para ver a Marilyn Manson

¡El festival metalero Knotfest 2025 está de vuelta en México! Después de seis años de ausencia, este evento regresa con un line up de lujo que incluye a grandes artistas del género, como Marilyn Manson. En este artículo te contaremos todos los detalles sobre este esperado festival, desde la fecha y el lugar hasta los precios de los boletos. ¡No te lo pierdas!

Un regreso esperado: Knotfest 2025



Después de una larga espera, el Knotfest vuelve a México para deleitar a todos los amantes del metal. Este festival, creado por la banda Slipknot, se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la escena musical en el país. En cada edición, los escenarios se llenan de música, energía y la pasión de los fans por el metal.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Knotfest 2025?



La última vez que el Knotfest visitó México fue en 2019, y ahora, en el 2025, regresa con más fuerza que nunca. El próximo 6 de diciembre, la Explanada del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, será el escenario perfecto para este festival. Ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, este lugar promete ser el epicentro de la música metalera en México.

Line up del Knotfest 2025



Este año, el Knotfest nos sorprende con un line up de primer nivel. Bandas como Marilyn Manson, Falling In Reverse, Shinedown y While the Sleeps, pisarán tierras mexicanas por primera vez. La emoción y la energía se sentirán en cada nota, en cada riff de guitarra y en cada grito de los fans. ¡Prepárate para vivir una experiencia única!

Precios de los boletos para Knotfest 2025



Si estás pensando en asistir al Knotfest 2025, es importante que conozcas los precios de los boletos. A diferencia de otros festivales, este evento no tendrá fases de venta, por lo que solo habrá un precio disponible. La venta se llevará a cabo el 3 de julio a las 11:00 am a través de la página Funticket y desde las 9:00 am en las taquillas de Fórum Buenavista.