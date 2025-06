Marcha del Orgullo LGBT+ 2025 en CDMX: Rutas, horarios y todo lo que debes de saber

Este sábado 28 de junio se llevará a cabo una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, por lo que es importante estar al tanto de las rutas que seguirán los diferentes grupos que participarán en el evento. En EXA FM te brindamos información detallada sobre el recorrido y los horarios de la marcha para que puedas disfrutarla al máximo.

## La ruta de la Marcha LGBT+ en CDMX

Bajo el lema «Diversidad sin fronteras. ¡Justicia, Resistencia y Unidad!», los contingentes recorrerán las calles más importantes de la capital, iniciando su reunión a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia. El inicio de la marcha está programado entre las 11:00 y las 12:00 horas, tomando la ruta a través del Paseo de la Reforma y otras avenidas hasta llegar al Zócalo capitalino.

– Ángel de la Independencia

– Paseo de la Reforma

– Avenida Juárez

– Eje Central Lázaro Cárdenas

– Calle 5 de Mayo

– Plaza de la Constitución

Es importante tener precaución si circulas por la ciudad cerca de la ruta de la marcha, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX ha compartido alternativas viales y consideraciones para el transporte público.

– Eje 1 Norte

– Av. Chapultepec

– Fray Servando Teresa de Mier

– Circuito Interior

– Eje 1 Oriente

– Av. José María Izazaga

Además, se informa que las Líneas 1 y 7 del Metrobús operarán de 5:00 am a 2:00 am, mientras que la Línea 2 del Trolebús estará en servicio de 5:00 a 1:00 am del día siguiente.

## Artistas invitados a la Marcha LGBT+ 2025 en CDMX

Al cierre de la marcha se llevará a cabo un concierto gratuito en la Planca del Zócalo capitalino, donde participarán artistas reconocidos como Gala Montes, quien será coronada como la «Reina de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+», y el cantante Pablo Ruiz, nombrado como «Rey del Pride». Otros invitados especiales incluyen a Los Wapayasos, la influencer «La Venenito», Flor Amargo, Marcela Iglesias y más famosos que darán un cierre espectacular a la marcha.

Así que este sábado 28 de junio, prepárate para disfrutar de una edición especial de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México. ¡No te lo puedes perder!