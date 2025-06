Paul vs. Chávez Jr. EN VIVO – horario, TV, online gratis y todo lo que debes saber

El famoso influencer de YouTube, ahora convertido en boxeador, Jake Paul, se prepara para ampliar su racha de victorias a seis al enfrentarse al ex campeón de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., en un combate a 10 asaltos el sábado 28 de junio. La pelea principal de pago por evento está programada para las 8 p. m. ET desde el Honda Center en Anaheim, California. Descubre en qué canal de televisión se transmitirá, dónde ver la pelea de boxeo en vivo en línea y de forma gratuita, horarios, cartelera y más detalles sobre los protagonistas.

La Evolución de Jake Paul en el Boxeo



Jake Paul, una figura singular en el mundo del boxeo, ha pasado de ser un influencer de redes sociales a convertirse en un boxeador profesional. Con un récord de 11 victorias y una derrota, incluyendo siete por nocaut, su enfrentamiento más destacado fue contra Mike Tyson en noviembre de 2024. Esta pelea se convirtió en el evento deportivo más visto en Netflix, con un estimado de 65 millones de espectadores.

Por otro lado, Julio César Chávez Jr. ingresa al ring con un récord de 54 victorias, seis derrotas y un empate, incluyendo 34 nocauts. Su última vez en un cuadrilátero con un título mundial importante fue en 2012, y desde entonces ha tenido altibajos en su carrera, como una dura derrota ante el ex campeón de MMA Anderson Silva en 2021.

Horarios y Zonas de Transmisión



El evento comienza a las 8:00 p.m. Hora del Este, con Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. como protagonistas. A medida que avanza la cartelera, la pelea principal iniciará aproximadamente a las 22 horas ET y la estelar a las 23:30 ET. Es importante tener en cuenta los horarios en diferentes partes de Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

Zonas Horarias y Ciudades de Estados Unidos