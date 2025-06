Pride 2025: 5 ideas de maquillaje de ÚLTIMO MOMENTO para la Marcha del Orgullo LBGTQ+ en CDMX

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2025 en la CDMX está a la vuelta de la esquina y si aún no tienes claro qué look lucir, aquí te presentamos cinco sugerencias de maquillaje de último momento para el Pride en la Ciudad de México. Si eres de los que dejaron todo para última hora, no te preocupes, estas propuestas son sencillas, rápidas y llenas de personalidad. No es necesario ser un experto en maquillaje ni contar con productos de alta gama para lograr un estilo impactante.

## Ideas de maquillaje para el Pride 2025

El delineado gráfico con los colores del arcoíris es un clásico del Pride. Para este look solo necesitas delineadores líquidos de colores vibrantes o sombras intensas aplicadas con una brocha fina. Basta con trazar una línea multicolor sobre el párpado y extenderla hacia afuera.

Sin lugar a dudas, el glitter y los brillos son imprescindibles en el Pride. Aplica un iluminador líquido o pegamento para pestañas en mejillas, pómulos y párpados, luego agrega purpurina de tonos metálicos. Puedes optar por hacer un arcoíris, o bien, la bandera de la comunidad con la que te identifiques.

Si planeas continuar la celebración después de la marcha del orgullo, considera utilizar sombras en tonos neón como el rosa, naranja, azul o verde. Aplica en todo el párpado y fija bien con un spray fijador para evitar que se corra. Complementa con pestañas postizas y un peinado espectacular.

Para quienes buscan un estilo más atrevido, pueden emplear delineadores líquidos o pinturas faciales para dibujar corazones, líneas o banderas representativas de la comunidad LGBTQ+.

Si el tiempo apremia y no puedes dedicar mucho tiempo al maquillaje, coloca stickers o gemas alrededor de los ojos o en la frente. Añade un toque de brillo o un delineado sencillo, y en pocos minutos lograrás un look que deslumbrará a todos.

Cada año, la Marcha LGBTQ+ en México se convierte en un espacio de celebración de la diversidad, la identidad y la visibilidad de la comunidad. Si tienes planeado asistir al Pride 2025, no puedes pasar por alto la importancia de lucir un look poderoso, por eso estas ideas de maquillaje de último momento serán tu mejor aliado.