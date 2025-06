¿Qué canal transmite Panamá vs. Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro 2025?

El próximo sábado 28 de junio, a las 18:15 horas de Ciudad de Panamá y 17:15 de Tegucigalpa, se llevará a cabo uno de los enfrentamientos más interesantes de los cuartos de final de la Copa Oro 2025 entre Panamá y Honduras en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Si estás buscando cómo ver este emocionante partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil, aquí encontrarás toda la información que necesitas sobre los canales de televisión y plataformas online que tienen los derechos de transmisión en diferentes países.

Las opciones de transmisión en Centroamérica



En Centroamérica, TUDN, ESPN Norte y Disney Plus serán los encargados de transmitir el enfrentamiento entre Panamá y Honduras. Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá transmisión por señal abierta, por lo que es importante que cuentes con alguno de estos servicios para no perderte el partido.

Transmisión en México y Canadá



En México, podrás ver el partido Panamá vs. Honduras a través de ViX Plus y también por TUDN. Mientras que en Canadá, las opciones para seguir el encuentro son fubo TV, OneSoccer, VIVA, TSN3, TLN y Univisión.

Opciones para Estados Unidos y Puerto Rico



Si te encuentras en Estados Unidos o Puerto Rico y deseas ver el partido, debes tener acceso a servicios como fuboTV, TUDN, Univisión Now, FOX Sports, ViX, TUDN App, Tubi, FOX Sports App, FOX Sports 1, TUDN USA, Univisión, NAICOM y ESPN Caribbean.

Transmisión en Sudamérica



En los países de Sudamérica, podrás disfrutar del enfrentamiento entre Panamá y Honduras a través de ESPN Sur y el Streaming de Disney Plus.

Lista de países y canales de transmisión



A continuación, te presentamos una lista de países y los canales de televisión o plataformas de streaming que transmitirán el partido: