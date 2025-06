¿Qué canal transmite pelea del UFC 317: Topuria vs. Oliveira en España, USA y México?

¿Listo para disfrutar de la pelea del año entre Ilia Topuria y Charles Oliveira en el UFC 317? ¡No te pierdas este emocionante evento que marcará la historia de las artes marciales mixtas en lo que queda del 2025! Ambos lucharán por el título vacante de la división peso pluma este próximo sábado 27 de junio a las 10 pm ET / 7 pm PT en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El actual campeón Islam Makhachev ha decidido renunciar a su cinturón para competir en la categoría peso wélter.

### La emoción de presenciar UFC 317: Topuria vs. Oliveira en todo el mundo

¿Quieres ver estas peleas en tu Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC? En este artículo encontrarás toda la información que necesitas sobre cómo disfrutar del UFC 317: Topuria vs. Oliveira en diferentes países de todo el mundo.

### Transmisión en Estados Unidos

En los Estados Unidos, las peleas preliminares del UFC 317 se transmitirán por FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+, mientras que el evento principal entre Topuria y Oliveira estará disponible exclusivamente a través de Pay-Per-View (PPV) en ESPN+. Si te encuentras en Puerto Rico, también deberás contratar el servicio de streaming para disfrutar de todas las peleas.

### Disfruta del UFC 317 en México

Si estás en México, podrás disfrutar de las peleas de UFC en UFC Fight Pass y FOX Sports 2 para las preliminares, y en FOX Sports Premium para las peleas estelares.

### Cobertura en América Latina

UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+ ofrecerán la cobertura completa del UFC 317: Topuria vs. Oliveira en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

### Transmisión en Europa

En países como España, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, podrás disfrutar del UFC 317 a través de plataformas como UFC Fight Pass, Eurosport, DAZN, TNT Sports y Discovery+.

### Horarios de las peleas

Las peleas del UFC 317 darán inicio a las 6 pm ET (3 pm PT) con las primeras preliminares que se transmitirán por ESPN+, Disney+ y UFC Fight Pass. A las 8 pm ET (5 pm PT) comenzarán las peleas preliminares que podrás ver en FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+. Finalmente, el evento principal dará inicio a las 10 pm ET (7 pm PT) con una transmisión exclusiva a través de ESPN+ por PPV.

### Conclusión

¡Prepárate para vivir una noche llena de emoción, adrenalina y grandes sorpresas con el UFC 317! No te pierdas la oportunidad de presenciar este increíble evento que promete ser inolvidable. ¡Asegúrate de tener tu acceso listo para disfrutar de las peleas más esperadas del año entre Ilia Topuria y Charles Oliveira! ¡Que comience la acción!