Topuria – Oliveira en directo, por UFC 317: a qué hora es, canales de transmisión en España y quién ganó la pelea en vivo

La pelea estelar de UFC 317 entre Ilia Topuria y Charles Oliveira ha generado una gran expectativa entre los aficionados a las artes marciales mixtas. Este emocionante enfrentamiento se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas durante la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, y será transmitido en directo por Eurosport y MAX en España. En esta ocasión, el español Topuria defenderá su título del peso pluma contra el ex campeón brasileño Oliveira, en lo que promete ser uno de los combates más intensos del año.

### Un Duelo Épico entre Dos Grandes Guerreros

Ilia Topuria, con un récord invicto de 15-0, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Tras su reciente victoria sobre Alexander Volkanovski, logró hacerse con el cinturón de peso pluma, demostrando su potencia y precisión en cada golpe. A sus 27 años, este luchador alicantino busca consolidarse como una estrella de la UFC, y enfrentar a un oponente experimentado como Oliveira representa un desafío crucial en su trayectoria.

Por otro lado, Charles Oliveira, con un récord de 34-10, viene de una sólida actuación donde demostró su peligrosa capacidad para finalizar a sus oponentes. Con más de 30 victorias en su historial y el récord de sumisiones en la UFC, el brasileño busca recuperar su lugar en la cima y poner fin al invicto de Topuria. El choque de estilos entre estos dos guerreros, con la explosividad de Topuria en pie contra la maestría en el suelo de Oliveira, promete ser un espectáculo imperdible para los fanáticos de las MMA.

### Horario y Transmisión en Directo

La cartelera principal de UFC 317 dará inicio en España a las 4:00 de la madrugada del domingo, con la pelea entre Topuria y Oliveira como plato principal. Se espera que el enfrentamiento entre ambos luchadores comience entre las 5:30 y 6:00 a.m., dependiendo de la duración de los combates previos. Para aquellos que deseen ver únicamente el evento estelar, se recomienda configurar una alarma para las 5:30 y conectarse en ese horario para disfrutar de la pelea en directo.

En España, la transmisión en directo de UFC 317 estará disponible a través de Eurosport, tanto en televisión como en su plataforma digital Eurosport Player, así como en aplicaciones asociadas como MAX. Los fanáticos tendrán diversas opciones para seguir el evento en directo y no perderse ni un segundo de la acción.

### Opciones de Visualización en Directo

Si prefieres seguir el evento por streaming, hay varias alternativas disponibles:

– Eurosport 2 (TV): Disponible en operadoras como Movistar+, Vodafone TV u Orange TV.

– Eurosport Player: Acceso online desde cualquier dispositivo.

– MAX: Plataforma de streaming que integra Eurosport y permite ver el evento en vivo desde la app o el navegador.

– Plataformas de pago por evento (UFC Fight Pass): en inglés y con acceso global a todas las peleas.

### Cartelera Completa de UFC 317

Además del esperado combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira, la cartelera de UFC 317 incluirá otras peleas igualmente emocionantes:

– Ilia Topuria vs. Charles Oliveira – Pelea estelar

– Robert Whittaker vs. Marvin Vettori – Peso medio

– Sean Brady vs. Vicente Luque – Peso wélter

– Marlon Vera vs. Cory Sandhagen – Peso gallo

– Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva – Peso gallo femenino

– Jack Della Maddalena vs. Kevin Holland – Peso wélter

– Brad Tavares vs. André Muniz – Peso medio

– Jessica Andrade vs. Amanda Ribas – Peso paja femenino

– Ilir Latifi vs. Rodrigo Nascimento – Peso pesado

### El Desenlace del Combate

El enfrentamiento entre Ilia Topuria y Charles Oliveira fue intenso desde el principio, con momentos de gran intensidad tanto en los intercambios de golpes como en las fases de grappling. Mientras Topuria buscaba imponer su potencia en el striking, Oliveira intentaba llevar la pelea al suelo, donde ha construido gran parte de su legado. El resultado final dejó en claro quién fue el dominante en la noche de Las Vegas, marcando un nuevo capítulo en la historia de ambos luchadores.

En resumen, la pelea entre Ilia Topuria y Charles Oliveira promete ser un espectáculo imperdible para los amantes de las artes marciales mixtas. Con dos guerreros de alto calibre enfrentándose en el octágono, la emoción y la tensión estarán a flor de piel. ¡Prepárate para una noche llena de acción, adrenalina y momentos inolvidables!