UFC 317, Topuria-Olveira EN VIVO – hora, TV, señal online, cartelera y todo lo que debes saber

La Semana Internacional de la Lucha en Las Vegas está por llegar, con el evento anual que se llevará a cabo en Sin City, destacando UFC 317 en el T-Mobile Arena. Este sábado 28 de junio, la cartelera contará con dos peleas por el título, siendo el enfrentamiento principal entre Ilia Topuria y Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero, y Alexandre Pantoja arriesgando su título de peso mosca ante Kai Kara-France.

## La pelea principal: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira

Topuria, un excampeón de peso pluma que ha decidido buscar el título de peso ligero después de vencer a grandes figuras como Alexander Volkanovski y Max Holloway. Por otro lado, Oliveira ha tenido una carrera emocionante en la UFC y está listo para esta pelea por el título que vacante que dejó Islam Makhachev.

## La pelea coestelar: Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France

Pantoja viene en una racha impresionante de siete victorias consecutivas, mientras que Kara-France busca redimirse tras un nocaut técnico en su última pelea. Ambos contendientes se enfrentaron previamente en The Ultimate Fighter en 2016, con Pantoja saliendo victorioso.

## Horarios y transmisión

UFC 317 se llevará a cabo el sábado 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con las preliminares programadas para iniciar a las 23:00 BST, seguidas por las preliminares regulares a la 1:00 BST del domingo y la cartelera principal a las 3:00 BST del domingo.

La cartelera se transmitirá en vivo por TNT Sports en el Reino Unido, así como a través de la aplicación y el sitio web de la cadena. En Estados Unidos, ESPN+ y Fight Pass de UFC serán las plataformas para ver el evento en vivo.

## Horarios en diferentes países

En México, la transmisión iniciará a las 18:30 (CDMX), mientras que en Estados Unidos se podrá ver a partir de las 17:30 PT. En España, los combates comenzarán a las 02:30 del domingo 29 de junio.

## Cartelera completa y opciones de transmisión

La cartelera completa de UFC 317 incluye peleas como Ilia Topuria vs. Charles Oliveira, Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France, Brandon Royval vs. Joshua Van, y más. Las preliminares y la pelea preliminar estarán disponibles en ESPN+ y Disney+, mientras que la cartelera principal se transmitirá en ESPN Pay-Per-View.

Recuerda estar atento a las últimas noticias, reportajes y contenidos relacionados con este gran evento. Las peleas estelares prometen ser emocionantes, con un espectáculo garantizado para los fanáticos de las artes marciales mixtas. ¡No te lo pierdas!