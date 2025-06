Uñas Aperol: 5 diseños de manicura para lucir elegante como Belinda

Durante el verano 2025, Belinda ha lanzado su nuevo disco con el sencillo ‘Heterocromía’, que se ha convertido en una tendencia gracias a su letra única que ha cautivado a miles de seguidores. Si quieres lucir una manicura elegante y en tendencia, te presentamos cinco diseños de uñas Aperol, aprobados por Belinda para que puedas deslumbrar durante esta temporada.

## La moda de las uñas Aperol

Las uñas Aperol son una tendencia de manicura que se inspira en el vibrante color anaranjado del famoso cóctel italiano, el Aperol Spritz. Este estilo se caracteriza por tonos naranja neón, detalles sutiles y acabados creativos que evocan la frescura de los cítricos, efectos ombré, brillo en gel y gráficos veraniegos. Esta manicura es ideal para vacacionar y disfrutar al aire libre, combinando colores vibrantes y detalles jugosos que nos transportan a atardeceres relajantes y buenos momentos.

## Diseños de uñas inspirados en Aperol

Los diseños de uñas Aperol son una expresión de moda y elegancia, destacando por su degradado suave y sutil. Para lograr este estilo, puedes utilizar tonos naranjas que realcen tus manos y te lleven al siguiente nivel de tendencia. Prueba con un degradado en tono salmón, agrega pedrería y destellos brillantes para un look deslumbrante y veraniego.

Si prefieres un look más elaborado, puedes optar por uñas Aperol con stickers, donde puedes añadir cócteles pintados a mano o stickers para darle un toque fresco y divertido. ¿Buscas algo más moderno y futurista? Prueba con una manicura cromada en tonos naranjas y juega con diferentes tonalidades para lograr el efecto Aperol. No olvides las uñas aura, combinando tonos naranjas, rosas y salmones para un look sofisticado al estilo Aperol.

Estos diseños de uñas Aperol se posicionan como una de las mayores tendencias para este verano. Experimenta con los colores, texturas y atrévete a lucir una manicura aprobada por Belinda para evitar ser un «aristogato». ¡Deslumbra con tus uñas Aperol este verano y sigue las últimas tendencias de moda!