CELEBRIDADES Qué es la dislexia, la dificultad de aprendizaje que tiene Pampita y que no tiene cura

Pampita reveló a sus seguidores un aspecto íntimo de su vida: «Soy disléxica… ¿Y tú?». Con esta declaración, la reconocida conductora y modelo argentina abrió un debate sobre una dificultad de aprendizaje que afecta a millones de personas en todo el mundo y que lamentablemente no tiene solución.

La dislexia: una condición sin cura que comparte Pampita

La dislexia es una condición innata y permanente que principalmente afecta la lectura y la escritura. Como explicó Pampita, no se trata de una enfermedad, sino de algo que viene de fábrica, como el color de ojos o de piel. Esta condición estará presente a lo largo de toda la vida de la persona que la padece. A través de su publicación en redes sociales, la celebridad invitó a sus seguidores a compartir sus experiencias: ¿Sufres de dislexia? ¿Tienes algún familiar con esta condición? Cuéntame cómo te diste cuenta y en qué aspectos te afecta hasta hoy en día. Esta pregunta generó numerosas respuestas cargadas de empatía y conciencia sobre la dislexia.

Es relevante señalar que la dislexia afecta aproximadamente al 10% de la población global, aunque algunas estimaciones amplían este porcentaje hasta un 15%, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados y del acceso al diagnóstico en cada país. Esto significa que más de 700 millones de personas en todo el mundo podrían estar lidiando con la dislexia en su día a día.

Además, Pampita aprovechó la oportunidad para agradecer a la organización @disfamargentina por su labor en apoyo a niños y niñas con dislexia, y celebró su designación como embajadora de la causa por parte de @abichacragustavo_dislexia. Este reconocimiento tuvo lugar durante el tercer almuerzo de la organización, en el cual Pampita participó de manera activa.

En su mensaje, la modelo también mencionó el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición neurológica que frecuentemente se presenta de forma conjunta con la dislexia y que afecta funciones como la organización, el enfoque y la atención.

De esta manera, Pampita puso en relieve una dificultad que millones de personas enfrentan en todo el mundo. A pesar de que la dislexia no tiene cura, no impide que se pueda ser exitoso en cualquier ámbito, como lo demuestra claramente la trayectoria de esta modelo de 47 años. Pampita es un ejemplo vivo de cómo la dislexia no tiene por qué ser un obstáculo insalvable para alcanzar el éxito en la vida.