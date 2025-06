Clima en CDMX: ¿Terminan las lluvias? Este es el pronóstico HOY domingo 29 de junio

El clima en la Ciudad de México para este domingo 29 de junio de 2025 se presenta con pronóstico de lluvias continuas, según información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este artículo, te mantendremos informado sobre cuáles serán las alcaldías afectadas y qué esperar en cuanto al clima en las próximas horas.

¿Cómo estará el clima en CDMX el 29 de junio de 2025?

Durante este fin de semana, el pronóstico del SMN indica cielo medio nublado con un ambiente fresco en las primeras horas del día. Se esperan fuertes precipitaciones acompañadas de rachas de viento en varias alcaldías durante la madrugada. Hacia la tarde, se prevé un clima templado con un 80% de probabilidades de lluvias y chubascos puntuales en algunas zonas de la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 22 °C.

Alcaldías afectadas por la lluvia el 29 de junio

Las alcaldías donde se espera que llueva este domingo son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¿Cuándo lloverá en la CDMX?

Se estima que las lluvias se presentarán durante la tarde del domingo, con posibilidad de descargas eléctricas. El horario previsto es el siguiente:

– 2:00 am: Nublado

– 5:00 am: Nublado

– 8:00 am: Lluvia débil

– 11:00 am: Parcialmente nublado

– 14:00 pm: Parcialmente nublado

– 17:00 pm: Tormenta

– 20:00 pm: Lluvia débil

– 23:00 pm: Lluvia débil

Es importante que tomes precauciones si tienes planes de salir por la Ciudad de México este fin de semana, ya que se espera que las lluvias continúen. Mantente informado sobre el pronóstico del clima y disfruta de un domingo seguro y preparado.