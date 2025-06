DIRECTV EN VIVO GRATIS – dónde ver partido PSG vs. Inter Miami por Fútbol TV y DGO Online

El próximo domingo 29 de junio se llevará a cabo un emocionante encuentro entre PSG e Inter Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, con la presencia estelar de Lionel Messi. Este duelo entre históricos del Barcelona, como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Mascherano en Inter, y el técnico Luis Enrique y el atacante Ousmane Dembélé en PSG, promete ser uno de los más emocionantes del torneo. Si estás en Sudamérica, una de las mejores formas de disfrutarlo es a través de DIRECTV Sports y su plataforma digital DGO.

### Cómo ver el partido por DIRECTV y DGO

El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU., y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. Inter Miami logró clasificar tras quedar en segundo lugar en el Grupo A, mientras que PSG dominó el Grupo B. Por lo tanto, se espera un duelo emocionante y lleno de acción. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver este partido a través de DIRECTV y DGO.

### Plataforma DGO de DIRECTV

DGO, antes conocido como DirecTV GO, es la plataforma de streaming de DIRECTV que te permite disfrutar de todo su contenido en vivo, incluyendo DSports, el canal encargado de transmitir el partido entre PSG e Inter Miami en Sudamérica. Para acceder a DGO, solo necesitas una cuenta activa y conexión a internet. La plataforma es compatible con computadoras, Smart TVs, smartphones, tablets y dispositivos como Roku o Apple TV.

### Disponibilidad de DGO

Es importante tener en cuenta que el contenido de DGO solo está disponible en países habilitados por DIRECTV, que incluyen Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. En todos estos países, podrás disfrutar del partido en vivo a través de DSports en la televisión y también mediante streaming en DGO.

### Precios y forma de pago

Los precios de DGO pueden variar dependiendo del país, pero en promedio, el plan mensual oscila entre los USD 7 y USD 10. Algunos operadores ofrecen promociones con pruebas gratuitas, descuentos en combos con servicios de TV satelital y la posibilidad de agregar eventos premium a tu plan. En la mayoría de países sudamericanos, el servicio se paga con tarjeta de crédito o débito, y puedes cancelarlo en cualquier momento sin penalidades.

### Horarios del partido

Para que no te pierdas ni un minuto de la acción, aquí te dejamos los horarios del partido en diferentes zonas horarias:

– 10:00 CDMX

– 11:00 COL / PER / ECU

– 13:00 ARG / URU / CHI / BRA

– 18:00 ESP

– 12:00 ET USA

### Conclusión

No te pierdas este emocionante enfrentamiento entre PSG e Inter Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. Asegúrate de tener acceso a DIRECTV y DGO para disfrutar de este partido imperdible. ¡Prepárate para vibrar con la emoción del fútbol y apoyar a tu equipo favorito en este encuentro internacional!