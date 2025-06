FOX Sports Premium EN VIVO – cómo ver carrera del GP de Austria 2025 por F1 TV y Amazon Prime Video en México

Tras una emocionante visita a Norteamérica en mitad del verano, la Fórmula 1 vuelve a Europa con un doblete de carreras, comenzando con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. Después de la intensa competencia en las etapas finales en Canadá, la acción se traslada a un circuito que ha sido testigo de batallas espectaculares a lo largo de la historia. Los equipos y pilotos se preparan para un desafío de alta velocidad en un entorno icónico, donde se espera que la intensa lucha por el campeonato continúe. Este doblete europeo promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos con más emoción y estrategias clave. El GP de Mónaco 2025 es la undécima jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y será transmitido oficialmente por FOX Sports Premium a través de cableoperadores y plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Claro video.

¿Cómo ver el Gran Premio de Austria 2025 en México?

Existen dos formas de ver el Gran Premio de Austria 2025 a través de FOX Sports Premium en México:

1) Adquirir el plan mensual por 119 pesos mexicanos desde cableoperadores como Izzi, Sky, Totalplay, Megacable y Star TV.

2) Adquirir el plan mensual por 140 pesos mexicanos desde plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Claro Video y las aplicaciones de FOX Sports México (Android e iOS).

FOX Sports Premium te brinda la oportunidad de disfrutar del mejor contenido deportivo en tu teléfono celular descargando la App de FOX Sports, disponible en Google Play Store y App Store de iOS. Solo sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación y selecciona la opción “Compra tu suscripción”.

Crea tu cuenta personal de FOX Sports Premium: ingresa tus datos personales, acepta los términos y condiciones y haz clic en “Continuar”.

Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico, cópialo y haz clic en “Activar”.

Presiona el botón “Compra tu suscripción”.

Consulta el costo de la suscripción y completa la compra de FOX Sports Premium haciendo clic en “Suscribirse” (requiere una tarjeta de débito y crédito registrada en Google Play o App Store).

¡Listo! Disfruta de FOX Sports Premium.

Eventos deportivos disponibles con FOX Sports Premium en México

Al contratar el servicio de FOX Sports Premium en México, podrás disfrutar de una variedad de eventos deportivos, entre los que se incluyen:

– WrestleMania

– Eventos de WWE y UFC

– Fórmula 1 en vivo

– Liga MX

– Liga MX Femenil

– Liga de campeones CONCACAF

– Europa League

– Europa Conference League

– NFL

– MLB

Detalles del Gran Premio de Austria 2025

A continuación, te presentamos la información relevante sobre el Gran Premio de Austria 2025:

– Fecha: Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de junio de 2025

– Horario de la carrera: 9:00 am ET / 7:00 am Tiempo del Centro de CDMX / 6:00 am PT

– Transmisión en México: FOX Sports Premium / FOX Sports 3

– Lugar: Red Bull Ring en Spielberg, Austria

– Longitud del circuito: 4.326 km

– Vueltas: 71

En resumen, el Gran Premio de Austria 2025 promete ser un evento lleno de emoción y velocidad en el Red Bull Ring. No te pierdas la acción y disfruta de la competencia en vivo a través de FOX Sports Premium. ¡Prepárate para vivir la emoción de la Fórmula 1 en uno de los circuitos más icónicos de Europa!