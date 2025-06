“Fuimos despertados por bombas”: el crudo relato de un joven de 17 años tras el arresto de sus padres por ICE

Kevin Robles aún se encuentra conmocionado por la actuación violenta de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al arrestar a sus padres en su hogar en San Diego. Este impactante suceso ha dejado a este joven de 17 años atónito, ya que, a pesar de haber visto numerosas intervenciones en las redes sociales, nunca imaginó que su propia familia sería víctima de una redada.

### La Inesperada Redada en el Hogar de Kevin Robles

Este adolescente, quien también fue arrestado durante la redada, relató que nunca pensó que viviría una experiencia tan intensa junto a su hermana mientras estaban durmiendo. «Nunca antes nos habíamos visto rodeados por 10 o 20 hombres con rifles apuntándonos y luces encandilándonos. Nos despertaron con explosiones y todas las ventanas se rompieron», declaró a Noticias Telemundo.

Durante la intervención, varios agentes del ICE, armados hasta los dientes, irrumpieron en su hogar, dejando a su hermana traumatizada por la brutalidad de la situación. Ahora, ambos menores se encuentran bajo el cuidado de su hermana mayor mientras esperan a que se resuelva el caso de sus padres.

### La Incertidumbre de la Familia Robles

En medio de esta angustiosa situación, Kevin confesó que desconoce el paradero de su padre y no tiene información sobre el estado de su madre, lo que lo sume en la desesperación. «Hasta ahora, no he podido comunicarme con mi papá. De mi mamá, tampoco sabemos nada», expresó el adolescente.

A pesar de la dura realidad que enfrenta junto a su hermana, la solidaridad de la comunidad ha permitido recaudar $13 mil para cubrir los honorarios de los abogados que representarán a sus padres en este difícil proceso legal.

### Recomendaciones Legales para Casos como el de los Robles

Durante una entrevista con Telemundo Noticias, la abogada Kathia Quirós aconsejó la importancia de contratar un abogado para establecer contacto con el departamento correspondiente y obtener información sobre la ubicación del inmigrante detenido. En caso de que no se obtenga una respuesta satisfactoria, la letrada sugiere contactar a un senador o congresista, ya que su intervención puede acelerar el proceso de liberación.

Además, Quirós resalta la importancia de conocer los derechos de los inmigrantes en estas situaciones, como el derecho a permanecer en silencio, solicitar un abogado, negarse a ser registrado sin consentimiento, y realizar llamadas locales gratuitas en caso de arresto por ICE.

### Solidaridad y Esperanza para los Robles

A pesar de las circunstancias difíciles, Kevin y su hermana se mantienen esperanzados gracias al apoyo de la comunidad y a la labor de los abogados que luchan por la liberación de sus padres. La incertidumbre y el miedo se ven mitigados por la solidaridad y el esfuerzo conjunto para reunir a esta familia nuevamente.

En un momento tan delicado como este, es fundamental estar informado y preparado para enfrentar los desafíos legales que pueden surgir. La unión y la solidaridad son armas poderosas que pueden marcar la diferencia en situaciones de crisis como la que enfrenta la familia Robles.

Recuerda, en situaciones de detención, es crucial conocer tus derechos y actuar con prudencia para proteger tu integridad y la de tus seres queridos. Comunícate con un abogado y busca asesoría legal para garantizar tu bienestar y seguridad en momentos de incertidumbre.