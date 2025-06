Matty Healy y la indirecta que le lanzó a su ex Taylor Swift durante su show en Glastonbury: esto fue lo que dijo

Matty Healy, el exnovio de Taylor Swift, dio mucho de qué hablar durante su actuación en el festival Glastonbury en Inglaterra. En un momento de su presentación, el líder de The 1975 tomó la palabra y lanzó una declaración que generó controversia entre los presentes. «Me estoy dando cuenta de que probablemente soy el mejor», dijo mientras levantaba su vaso de cerveza, según se puede apreciar en un video compartido por Variety.

El polémico comentario de Matty Healy

El cantante continuó con su discurso afirmando que era el mejor compositor de su generación y se autodenominó como un poeta. Estas palabras parecían hacer referencia al álbum 2024 de Swift, The Tortured Poets Department, el cual, según los seguidores, contenía algunas alusiones hacia Healy.

La relación entre Matty Healy y Taylor Swift

Aunque Healy no mencionó directamente a Swift, muchos especularon sobre la posibilidad de que sus palabras estuvieran dirigidas hacia la cantante. Durante su breve romance en 2023, la pareja fue vista en varios eventos juntos, incluyendo conciertos del Eras Tour y sesiones de grabación en Nueva York.

Según informes de Page Six, la relación entre ambos duró solo un mes, entre mayo y junio de 2023, poco después de la ruptura de Swift con Joe Alwyn. La pareja fue vista en lugares como Casa Cipriani, acompañados por Jack Antonoff y Margaret Qualley. Se mencionó que la separación se debió a diferencias de carácter y problemas de agenda.

La controversia del álbum de Taylor Swift

Cuando Swift lanzó TTPD en abril de 2024, surgieron rumores de que algunas canciones del disco estaban inspiradas en Healy. Canciones como “Guilty As Sin”, “Down Bad”, “Chloe or Sam or Sophia or Marcus”, “The Smallest Man Who Ever Lived” y “I Can Fix Him (No Really I Can)” generaron especulaciones sobre su relación con el músico.

De acuerdo con Us Weekly, Healy se sintió desconcertado por el contenido del álbum y las posibles referencias hacia él en las letras de las canciones. La situación añadió más tensión a la ya complicada relación entre ambos.

La actualidad de Matty Healy y Taylor Swift

Actualmente, Swift mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien comenzó a salir en el verano de 2024. Por su parte, Healy se comprometió en junio del mismo año con la modelo estadounidense Gabbriette Bechtel. Ambos han seguido adelante en sus vidas amorosas y profesionales.

Matthew Timothy Healy, conocido como Matty Healy, es un músico, compositor y productor discográfico inglés nacido el 8 de abril de 1989 en Londres. Es reconocido por ser el vocalista y principal compositor de la banda de indie pop The 1975. Antes de convertirse en cantante, Healy tocaba la batería en la banda.

En redes sociales, Healy cuenta con una gran cantidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Utiliza estas redes para promover su música y también para expresar sus opiniones sobre diversas temáticas sociales y ambientales.

En el pasado, Healy se vio envuelto en una controversia en diciembre de 2022 cuando se filtraron correos electrónicos que revelaban un elevado gasto mensual en esteroides. Esta situación contradecía sus afirmaciones sobre mantener un estilo de vida natural. Tras la filtración, el músico emitió una disculpa pública y trató de aclarar la situación.

En resumen, la relación entre Matty Healy y Taylor Swift ha sido objeto de especulación y controversia a lo largo de los años. Ambos artistas han seguido adelante en sus carreras y vidas personales, pero el recuerdo de su breve romance sigue siendo tema de discusión entre sus seguidores y la prensa especializada.